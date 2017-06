Stahl und Holz halten künstliche Eisbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Seit Freitagnachmittag läuft das Schöneicher Heimatfest, das bis Sonntagabend rund um die Dorfaue und den alten Dorfanger mit einem bunten Programm gefeiert wird. Zu den Hauptattraktionen gehört eine Kunststoffeisbahn, auf der am Eröffnungsabend erstmals ein Wettbewerb im Eisstockschießen durchgeführt wurde. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580119/

Noch am Vormittag waren Ralf Krüger, Geschäftsführer der Barnim-ICE GmbH, und drei seiner Mitarbeiter damit beschäftigt, die Bahn aufzubauen. Ihren Unterbau bildet ein Stahlrahmen-Gerüst, auf dem Siebdruckplatten aus Holz und darauf 12 Millimeter dicke Kunststoffplatten verlegt werden. Aufbauzeit: sechs bis acht Stunden. Dass die Bahn aufgestellt werden konnte, ist neben dem Mittelstandsverein um Ingo Röll auch der Sparkasse Oder-Spree zu verdanken. Jan Böge, Chef der Direktion West, übergab am Freitag eine Spende in Höhe von 500 Euro. Die Bahn hat heute von 10-22 und Sonntag von 11-20 Uhr geöffnet. Schlittschuhe können mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden.