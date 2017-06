Marktplatz bekommt vier Fontänen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die vier beleuchteten Fontänen, die das Umgestaltungskonzept für den Marktplatz vorsieht, sorgen immer wieder für Diskussion. Auch am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung. Stephan Wende (Die Linke) schlug vor, sie nur zu bauen, wenn die Summe (rund 60 000 Euro) über Spenden zusammenkomme. Das gesparte Geld könne in die Sanierung der Fontane-Grundschule fließen - die 150 000 Euro teurer als geplant ausfalle. Das fand keine Mehrheit. Thomas Fischer (BFZ) beantragte, das Wasserspiel zu streichen. Das wurde abgelehnt.