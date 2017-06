Flüchtlingshelfer verärgert über Bürokratie und Abschiebungen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Zwei Drittel von ihnen sind Frauen, sie sind in der Regel berufstätig, über 50 und helfen in erster Linie aus humanitären Gründen. Von ihren Nachbarn fühlen sie sich eher kritisch beäugt. Diese und viele weitere Erkenntnisse liefert eine Studie zur Situation in der Flüchtlingshilfe.