Die Spinner drehen durch!

Der Trend ist kaum zehn Tage alt, doch mittlerweile in den Schulen, Kitas und Spielzimmern nicht mehr wegzudenken. "Fidget-Spinner" heißen die kleinen, etwa handtellergroßen rotierenen Sterne, die mehr oder weniger akrobatisch auf allen nur erdenklichen Körperteilen balanciert werden. Die Rotation darf dabei niemals aufhören.

Zu wahren Meisterschaften haben es dabei schon viele Kinder und Jugendliche gebracht. So wie Jannic Schimming aus Friedland. Der 12-Jährige versteht es, den Spinner mehrere Minuten lang auf seiner Nasenspitze rotieren zu lassen. Dass er ein etwas hochwertigeres Teil mit geschlossenen Kugellagern geschenkt bekommen hat, verschweigt der Schüler dabei nicht: "Mein erster war schon nach wenigen Tagen kaputt."

Maja Kranich ist es sogar schon mal gelungen, den Spinner in die Luft zu werfen und wieder aufzufangen, ohne dass er aufgehört hätte, sich zu drehen. Die Elfjährige hat ihr Spielzeug zum Kindertag geschenkt bekommen und ist ganz glücklich damit: "Meiner dreht drei Minuten!"

Der Kindertag war offenbar der Durchbruch für das Spielgerät. Viele Kinder und Jugendliche sind seit diesem Tag im Besitz eines Fidget-Spinners. So wie Lenny Schulz. Der 11-Jährige hat, wie Jannic, ein etwas besseres Gerät erhalten. "Der dreht sich zwei Minuten!", behauptet der Schüler. Mittlerweile versteht es Lenny, den Spinner auf der Ellbogenspitze zu balancieren.

Darleen Bensch lässt das Teil auf ihrer Kniescheibe drehen. Zuerst gesehen habe sie das Trendspielzeug bei ihrer Freundin Jamie Joanne. "Ich find das total cool", so die Neunjährige. "Es gibt kleine, große, leuchtende und welche mit Mustern", weiß die Friedländer Schülerin.

Sophie-Marie Mochow hat den ersten Fidget-Spinner im City-Center in Eisenhüttenstadt gesehen und gleich beschlossen, einen haben zu wollen. "Meine Mama hat mir dann einen gekauft." Konzentriert lässte sie das Spielgerät auf ihrem Daumen rotieren.

Die Lehrerinnen der Friedländer Grundschule betrachten den neuen Trend mit gemischten Gefühlen. "In unserer fünften Klasse gibt es eine Spielzeugkiste. Da kommen die Dinger während des Unterrichts rein", berichtet Lehrerin Marina Schulze. "Die sollen ja beruhigend sein, machen aber Geräusche".

Die Hersteller sagen dem Spielgerät eine beruhigende Wirkung nach. Fidget-Spinner (englisch "fidget' für Unruhe/Zappelphilipp und "to spin" für wirbeln/kreiseln) sollen angeblich stressabbauend wirken, sie seien zur Unterstützung von Therapien, wie der Aufmerksamkeitsstörung ADHS geeignet. Wissenschaftlich bewiesen ist das nicht. Spielt aber für den Gebrauch als Spielzeug eh keine Rolle.

In Beeskow waren am Freitag alle Fidget-Spinner ausverkauft. Allein im Pfennigladen sind innerhalb weniger Tage 600 Exemplare über den Ladentisch gegangen. Auch Peggy Schulze, Inhaberin des Spielzeug-Fachgeschäfts Schatzkiste ist, was Fidget-Spinner angeht, ausgebombt. Mehrere Dutzend Exemplare hat sie bereits verkauft. "Ich habe schon Nachschub bestellt, hoffentlich trifft die Ware bald ein." Der Trend sei nicht nur auf Kinder und Jugendliche beschränkt. "Auch Erwachsene und sogar einige Rentner haben sich bei uns einen Fidget-Spinner besorgt." Katharina Würke, Mitarbeiterin bei Mc Geiz in Beeskow, besitzt privat ein Exemplar. Bisher sei der Artikel nicht im Sortiment. Sie hofft auf eine baldige Lieferung: "Die Kundennachfrage ist sehr groß."