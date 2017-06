Zusammenhalt als Maxime

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die Volkssolidarität Havelland geht weiter in die Offensive und will in der Region Akzente setzen. Das zumindest sagt Andrea Merda-Piehl, Geschäftsführerin des Vereins, der vor allem unter älteren Menschen zahlreiche Anhänger hat, in der Region deren 1.460 Mitglieder. Doch auch im zuweilen hart umkämpften Pflegebereich gilt es, weiter Fuß zu fassen. Doch Pflegekräfte sind im Berlin nahen Raum weitgehend Mangelware.