Das Ende ist absehbar

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580135/

In welche Richtung es gehen soll, wurde schon deutlich, als der Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann als Chef zu Air Berlin wechselte und Flugzeuge an den einstigen Arbeitgeber vermietete. An eine Sanierung, die die Selbstständigkeit sichert, hat er wohl nie geglaubt. Air Berlin konnte sich nicht entscheiden, was man sein wollte. Und verärgert seit Wochen Kunden mit Flugausfällen, Verspätungen und einer Katastrophen-Abfertigung.

Ob Letzteres dazu beigetragen hat, dass die Araber völlig die Nerven verloren und den Ferienflieger zusammen mit TUI platzen ließen, ist unklar. Klar aber ist, dass eine Übernahme durch Lufthansa nur zustande kommt, wenn die Scheichs noch einmal bluten und die 1,2 Milliarden Euro Schulden übernehmen. Ohne Lufthansa und ohne Etihad aber hat Air Berlin keine Chance. Auch nicht mit staatlichen Bürgschaften, an die die Politik hoffentlich trotz Wahlkampfs nicht ernsthaft denkt.