20. Unithea in Frankfurt eröffnet

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie Unithea eigentlich entstanden sei? Das, gibt Koordinator Philip Murawski im Interview mit dem Frankfurter Stadtfernsehen zu, wisse er gar nicht so genau. Immerhin bestehe das Theaterfestival ja schon 20Jahre. Ein Professor der Europa-Universität Viadrina habe es sich wohl ausgedacht, zusammen mit Studenten. Dieses Mal, glaubt Murawski aber, seien die Vorbereitungen, die im Rahmen eines kulturwissenschaftlichen Projektseminares stattfinden, auf jeden Fall die anstrengendsten gewesen. Schließlich sei eine nie dagewesene Fülle an Veranstaltungsorten aufgetan worden, wie auch Viadrina-Präsident Alexander Wöll bei der Eröffnung am Donnerstag im Kleist Forum berichtete. Ein Festival der Superlative also? Oder eher eines auf dem "Holzweg"?

So jedenfalls hieß das Stück, das nach vielen Dankesreden Lust machen sollte, sich auf das kommende Programm einzulassen. Erarbeitet von Studenten aus China, die am Collegium Polonicum Interkulturelle Germanistik studieren, befasst es sich mit der Frage, was Leben ausmacht, wer wir sind und was andere in uns sehen.

Große Themen, eine Herausforderung selbst für professionelle Theatermacher. Den Jugendlichen fehlen dazu erst recht alle Mittel. Wo es um Sinnsuche geht, retten sie sich mit Seufzen und In-die-Luft-starren; gilt es, Text zu sprechen, wissen sie allzu oft nicht, was sie währenddessen mit ihrem Körper anstellen sollen. Dass sich jede Komik in dieser gut einstündigen Aufführung eher unfreiwillig ergibt und man auch der Antwort auf die Frage unseres Seins am Ende nicht wirklich näher gekommen ist, störte das Publikum in der voll besetzten Hinterbühne des Kleist Forums aber rein gar nicht: rasender Applaus!

Man habe sich bewusst dafür entschieden, dieses Mal mit Laien statt mit einer "teuer eingekauften Produktion" zu eröffnen, hatte Murawski vorab erklärt. Auch, dass sich das Festival, bei dem schon Größen wie die weltbekannte Choreografin Constanza Macras dabei waren, grundsätzlich von seinen Vorgängern unterscheiden wolle, indem es vor allem auf die reiche Kulturszene von Frankfurt und Slubice setze.

Tatsächlich wirkt das Programm nun wie eine große Wundertüte, in der auch Trabi-Parade und Feuershow noch Platz gefunden haben. Was das mit (Uni-)Theater zu tun hat? Nicht viel. Vielleicht sollte man ja doch einfach den Namen des Festivals ändern, wie es die Organisatoren (kein Professor übrigens, sondern das mittlerweile geschlossene Kleist-Theater und der Allgemeine Studentische Ausschuss) schon nach der ersten Ausgabe vorhatten. Statt auf studentisches Theater wollte man doch lieber auf professionelle Gruppen setzen. Der Qualität wegen.

Noch bis Sonntag, Programm unter www.unithea.com