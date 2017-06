Die Luschen der Theresa May

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Willkommen in der Spielhölle der britischen Politik, wo Regierungschefs sich beim Brexit selbst ruinieren. David Cameron hatte beim Volksentscheid eine unglückliche Hand. Theresa May, die nach ihm das Blatt aufnahm, hat sich gründlich verzockt. Anstatt in Brüssel den Trumpf einer "starken und stabilen Regierung" auf den Verhandlungstisch zu knallen, mischte sie sich selbst die Luschen für den gewaltigen Misserfolg bei den Neuwahlen. Die Konservativen sind immer noch die stärkste Partei im Parlament. Doch sie verloren ihre Mehrheit. Es reicht nicht mehr für ein triumphales Solo gegen die anderen 27 Mitspieler in der EU. Nur mit Unterstützung der Handvoll nordirischer Protestanten im Parlament kann May überhaupt noch weiter machen.

Nach der Audienz mit der Queen, von der sie erneut mit der Regierungsbildung beauftragt wurde, zeigte May vor der Downing Street wieder ihre Pokermiene. Die Mischung aus künstlichem Lächeln und aufgesetzter Härte hatte bei vielen Wählern jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Sie sahen gezinkte Karten, etwa bei der Reform der Altenpflege und den brutalen Einsparungen bei Schulen, Gesundheitswesen und Polizei. Angesichts dieses schlechten Blattes konnte auch Mays Joker, nämlich mit dem Brexit Großbritannien in die schöne neue Welt des Freihandels zu führen, nicht stechen. Das war vor allem bei Jungwählern der Fall, die nach dem Ausgang des knappen Volksentscheids für den Austritt nun fürchten, dass der "harte Brexit" der Konservativen ihre Zukunft beeinträchtigt. Junge Briten, die es nicht für nötig hielten, am Referendum teilzunehmen, gingen jetzt massenhaft für Jeremy Corbyn und seinen "weichen Brexit" zur Wahlurne.

Die Grundposition der britischen Regierung - "kein Ergebnis ist besser als ein schlechtes Ergebnis" - ist nach dieser Wahl noch fragwürdiger geworden. Statt vom Volk einen Blankoscheck für ihre Taktik zu bekommen, muss Theresa May nun eine Lösung anbieten, die allen Seiten einigermaßen akzeptabel erscheint. Vor ihrem misslungenen Glücksspiel hatte May im Parlament eine bequeme Mehrheit und brauchte keine Rücksicht auf die schwache Opposition zu nehmen. Das hat sich nach Corbyns phänomenalem Wahlkampf geändert. Labour hat wieder Selbstvertrauen gewonnen, und die Flügelkämpfe gegen den Vorsitzenden sind vorbei. May muss darauf gefasst sein, dass ihre denkbar schwache Regierung ständig bei den Brexit-Plänen hinterfragt wird. Zahlreiche begeisterte "Brexitiers" verloren ihre Mandate in den Wahlkreisen, die für den Verbleib in der EU gestimmt hatten.

Mays Situation ist nicht "stark und stabil", sie ist jetzt "schwach und wackelig". Die komplizierten Brexit-Verhandlungen rauben der angeschlagenen Premierministerin Zeit und Energie, in den nächsten Jahren ihre sozialen und wirtschaftlichen Reformpläne anzupacken. Guy Verhofstadt, der Beauftragte des europäischen Parlaments für die Verhandlungen, fand für das Wahlergebnis das passende Bonmot: "Ich habe immer gedacht, dass eigentlich wir Belgier den Surrealismus erfunden haben."