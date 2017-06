Erst die Arbeit, dann das Leckerli

artikel-ansicht/dg/0/

Steinhöfel (MOZ) In Hundeschulen und -vereinen lernen Vierbeiner nicht nur andere Hunde kennen, sondern auch, auf die Kommandos ihres Herrchens zu hören. Wie das funktioniert, zeigen die Mitglieder des Steinhöfeler Hundevereins zum Tag des Hundes am Wochenende.

Der Sprung durch den Reifen ist geschafft. Drago hält kurz inne, merkt, dass er weiter muss, springt dann über die rote Tonne und läuft unbeeindruckt auch noch über eine schmale Brücke. "Fein", sagt Ramona Meisler mit hoher Stimme, krault ihrem Boxer dann ausgiebig das Fell.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen - dieses Sprichwort hat auf dem Platz des Hundevereins Steinhöfel, zwischen Buchholz und Steinhöfel gelegen, besondere Gültigkeit. "Jeder Hund kann was lernen" und "die Arbeit auf dem Hundeplatz ist Kopfarbeit und strengt mehr an, als zehn Kilometer laufen", sagt Ilona Below-Posadzy. Die Vereinsvorsitzende lebt für ihre Schäferhunde, zweimal in der Woche, am Dienstag ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr, steht sie mindestens auf dem Platz, um die Vereinsmitglieder durch den Hindernisparcours zu lotsen. "Die Hunde erlernen dadurch, sich kontrolliert zu verhalten und werden außerdem an den Kontakt mit anderen Hunden gewöhnt."

Peter Below, einer von zwei Hundeausbildern im Verein, widmet sich derweil Schäferhund Banjo. Der wedelt mit dem Schwanz und legt seinen Kopf um den Oberschenkel von Herrchen Sven Weber während er von ihm an kurzer Leine geführt wird. "Besser geht es nicht", sagt Below. Er trainiert die Hundesportart Unterordnung.

Weil der zweijährige Banjo die Übungen vorbildlich absolviert hat und um ihn bei der Stange zu halten, wirft sein Herrchen jetzt einen Ball. Ramona Meisler verwöhnt ihren Boxer und Chiwawa-Dame Zicke mit selbstgemachten Leckerli und im Sommer mit Eisbomben aus Grützwurst, Lachs und Fleisch. "Nächste Woche bringe ich welche für den ganzen Verein mit", sagt sie.

Vereinsvorsitzende Ilona Below-Posadzy hat zum Hundegeburtstag schon einmal eine Torte aus Leberwurst gebacken. Einen ähnlichen Aufwand betreibt sie für den Tag der offenen Tür am Sonnabend. Nicht nur das neue Vereinshaus wird sie dann präsentieren. "Um 11 Uhr geht es los, bis um zwölf können sich Besucher mit ihren Hunden zum Parcourslauf anmelden." Als Belohnung - für die schnellsten Hund-Herrchen-Gespanne - gibt es Medaillen.