Polizeibericht Schwedt vom 09.06.2017

Templin. Ruhestörung zeigten in den frühen Mittwochmorgenstunden Anwohner der Kantstraße bei der Polizei an. Ruhe gab der 29-jährige keinesfalls, als ihn die Beamten dazu aufforderten. Er wurde immer aggressiver, beleidigte und bedrohte die Polizisten. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nicht nur unter Drogeneinfluss stand, sondern mit einem Auto in die Kantstraße gelangt war, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Nun muss sich der junge Mann neben dem Vorwurf des Widerstandes, der Bedrohung und Beleidigung auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten.

Verletzt beiAuffahrunfall

Prenzlau. Einen Auffahrunfall gab es am Mittwoch gegen 15.10 Uhr auf dem Neustädter Damm. Ein 44-jähriger Fahrer stoppte seinen Peugeot, ein Seatfahrer bemerkte dies zu spät. Der Peugeotfahrer erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Autodiebstahlvom Parkplatz

Schwedt. Den Diebstahl seines Fahrzeugs zeigte am Mittwochnachmittag ein 66-Jähriger bei der Polizei an. Sein Opel Ampera war vom Parkplatz am Landgrabenpark verschwunden. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.