Polizeibericht Bernau vom 09.06.2017

Werneuchen. Bei einem Unfall auf der B 158 sind in der Nacht zum Donnerstag ein betrunkener Motorradfahrer und seine Mitfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige, bei dem ein Alkoholtest später 0,75 Promille ergab, mit seiner Suzuki Richtung Werneuchen unterwegs, als er kurz nach0.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad verlor und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn und die 26 Jahre alte Mitfahrerin in ein Berliner Krankenhaus. Die Unfallstelle musste für eine Stunde gesperrt werden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Ermittlungen nach schwerem Raub

Eberswalde. Nach einem brutalen Raub am Mittwochvormittag ermittelt die Kriminalpolizei in Eberswalde. Ein Mann hatte gegen 6.15 Uhr einen 29-jährigen Radfahrer auf der Angermünder Chaussee angehalten, ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Räuber, der seinem Opfer einen messerähnlichen Gegenstand vorgehalten haben soll, griff sich Bargeld und Mobiltelefon und machte sich auf einem Fahrrad Richtung Innenstadt davon.

Berlin. Auf der Pankstraße ist die Fahrbahn zwischen B96, Reinickendorfer Straße, und Badstraße in beiden Richtungen bis zum 30. September auf einen Fahrstreifen verengt.

Verkehrstipp