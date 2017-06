Polizeibericht Strausberg vom 09.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hönow. Mittwochnachmittag wurden ein zehn Jahre altes Mädchen und ein elf Jahre alter Junge von einem Paar im Bahnhofsbereich um Geld angegangen. Die Täter versuchten, die Kinder festzuhalten. Am Donnerstag gegen 7.35 Uhr wurde der Mann an einer Einkaufspassage in der Mahlsdorfer Straße gestellt. Es handelt sich um einen 34-jährigen Berliner.

Scheibe eingeschlagen

Rüdersdorf. Unbekannte haben am Mittwochnachmittag eine Scheibe eines Skoda eingeschlagen, der am Kalkberger Platz geparkt war. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.

Fünf Reifen zerstochen

Altlandsberg. In der Straße An der Mühle haben Unbekannte fünf Reifen eines Lkw samt Hänger zerstochen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.