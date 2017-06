Polizeibericht Oranienburg vom 09.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch. Drei Männer haben am Mittwochnachmittag640 Euro aus der Kasse des Getränkeshops in der Eichenallee gestohlen. Zunächst lenkten die Täter den Mitarbeiter ab, griffen dann in die Kasse und konnten mit der Beute entkommen. Einer der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und kurze braune Haare haben. Er soll hellblaue Schuhe und eine blaue Hose getragen haben.

Radfahrer die Vorfahrt genommen

Germendorf. Ein Autofahrer hat am Mittwochmittag einem Radfahrer in der Straße am Globus die Vorfahrt genommen. Als er nach links auf die Annahofer Straße einbiegen wollte, übersah er den von rechts anrollenden Radfahrer. Dieser verletzte sich bei der Kollision leicht am Knie und wurde ins Krankenhaus gebracht.