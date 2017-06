Polizeibericht Gransee vom 09.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (moz) Gransee (GZ) Während der Verkehrskontrolle eines VW am Donnerstag gegen 2 Uhr auf der Templiner Straße in Gransee kam ein 28-Jähriger angerannt und schlug ohne ersichtlichen Grund auf die Heckscheibe des Funkwagens. Außerdem beleidigte er die Polizisten. Beim Versuch einer Identitätsfeststellung verweigerte er seine Angaben und bedrohte laut einer Mitteilung der Direktion Nord die Beamten. Diese konnten ihn durch einfache körperlicher Gewalt zu Boden bringen und anschließend mit Handfesseln fixieren. Ein Promille hatte der Übeltäter intus. Ein Strafverfahren wegen Widerstandes und Beleidigungwurde eingeleitet. Die kontrollierte Fahrzeugführerin des VW hatte sich während des Angriffes zunächst mit ihrem Auto entfernt, kam aber anschließend zu Fuß zurück und outete sich als eine Bekannte des jungen Mannes, der zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen wurde.