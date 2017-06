Polizeibericht Seelow vom 09.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580147/

Letschin. Am Donnerstag Vormittag wurde der Polizei ein Einbruch in einen Schuppen in der Straße der Befreiung angezeigt. Der oder die Täter haben vier Fahrräder, darunter zwei Kinderräder, daraus entwendet. Die Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland ermitteln.

Zeugen einesUnfalls gesucht

Frankfurt. Am 29. Mai ereignete sich gegen 11.15 Uhr in der Rathenaustraße ein Verkehrsunfall. Ein 10-jähriger Junge, der die Rathenaustraße an der Ampel in Höhe der August-Bebel-Straße überquerte, wurde aus bisher ungeklärter Ursache von einem links abbiegenden Auto erfasst. Der Junge erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer geben? Hinweise an die Polizei unter Telefon03361 568 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.