Polizeibericht Neuruppin vom 09.06.2017

Lobeofsund (RA) Ein 24-Jähriger musste am Mittwochabend seinen VW nach einer Polizeikontrolle in Lobeofsund stehen lassen. Die Beamten hegten den Verdacht, dass der Mann unter Drogen am Steuer saß. Ein Vortest reagierte positiv auf die Einnahme von Kokain. Der Mann musste schließlich für eine Blutprobe mit auf die Wache nach Neuruppin kommen. Weitere Drogen wurden nicht bei ihm gefunden.

Apple-Tablet gestohlen

Rheinsberg (RA) Ein Tablet der Marke Apple haben Unbekannte am Dienstag im Rheinsberger Fitnessstudio an der Feldstraße gestohlen.Es lag zur Tatzeit auf einem Tisch in dem Studio. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 1 000 Euro beziffert.