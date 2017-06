Generalbundesanwalt ermittelt wegen Anschlags in Kabul

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Karlsruhe (dpa) Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen zu dem verheerenden Bombenanschlag von Kabul mit rund 150 Toten und mehr als 450 Verletzten aufgenommen. Das gab der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin bekannt. Einen Bericht des "Focus", nach dem die deutsche Botschaft das Ziel des Anschlags war, wollte er mit Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht kommentieren. "Ich glaube, es ist nicht opportun, diesen Ermittlungen in irgendeiner Weise öffentlich vorzugreifen."

Schäfer kündigte an, dass bald ein deutsches Expertenteam nach Kabul geschickt werde, um die Ermittlungen zu unterstützen. Die Bemühungen um Aufklärung liefen "auf Hochtouren".

Am 31. Mai hatte ein Attentäter eine 1000 Kilogramm schwere Sprengladung in einem Tanklaster in der Nähe der deutschen Botschaft gezündet. Das Hauptgebäude wurde durch die Explosion weitgehend zerstört. Es war aber bereits mehrere Wochen vor dem Anschlag wegen seiner exponierten Lage aus Sicherheitsgründen geräumt worden. Die Botschaft war in Wohngebäude auf dem stark abgesicherten Gelände gezogen.

Derzeit ist nur noch ein kleines Kernteam der Botschaft mit etwa einem Dutzend Mitarbeitern in Kabul, vor dem Anschlag waren es etwa 100 Diplomaten und Angestellte, darunter viele Sicherheitskräfte.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte die Ermittlungen auf Anfrage. Sie seien bereits "Ende Mai" eingeleitet worden, sagte sie. Das heißt, dass die Karlsruher Behörde schon am Tag des Anschlags tätig geworden ist. Sie ermittelt üblicherweise, wenn Deutsche von einem Terrorangriff im Ausland betroffen sind.

Der "Focus" beruft sich in seinem Bericht auf einen ersten Untersuchungsbericht. Einem aufmerksamen Wachmann sei es zu verdanken, dass deutsche Diplomaten und ihre Mitarbeiter durch splitternde Scheiben nur Schnittwunden erlitten hätten, heißt es darin.

Der Wachmann habe am Morgen einen Tanklaster angehalten, dessen Fahrer Zufahrt zur Botschaft verlangte, um dort Altwasser abzupumpen. Nachfragen des Wachpostens über Funk hätten ergeben, dass ein Tankeinsatz in der Botschaft nicht vereinbart worden sei. Personen- und Objektschützer innerhalb der Botschaft hätten daraufhin zu größter Vorsicht geraten. Als der Hausmeister zu dem nur 50 Meter vor der Einfahrt stehenden Tanklaster gehen wollte, um die Lage zu klären, habe der Attentäter die Sprengladung gezündet.

Der Bericht passt allerdings nicht mit einem vom afghanischen Fernsehen verbreiteten Video zusammen, das den Anschlag zeigen soll. Darin ist ein Laster zu sehen, der nur Sekunden nach seiner Ankunft an dem Checkpoint explodierte.