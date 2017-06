artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580150/

Oranienburg (OGA) Das Infrastrukturministerium in Potsdam prüft eine neue Regionalbahnstrecke, die Oranienburg direkt mit dem Flughafen BER verbinden soll. Der Zug soll das bestehende Angebot ergänzen.

"Wir reden derzeit darüber, wie man am besten auf steigende Pendlerströme reagieren kann", sagte Ministeriumssprecher Stefan Streu. Dazu gehöre auch eine neue Verbindung für Oranienburg. Ministerin Kathrin Schneider (SPD) hatte in der SPD-Landtagsfraktion in dieser Woche von einem Vorschlagskatalog berichtet und dabei die neue Regionalbahnlinie RB 32 genannt, die von Oranienburg über das Karower Kreuz und den Flughafen BER nach Ludwigsfelde fahren soll. Oranienburg bekäme dann zusätzlich zum Regionalexpress RE 5 und zur RB 12, die beide stündlich verkehren, eine weitere Verbindung nach Berlin. Das Angebot sei als Ergänzung gedacht, sagte Streu. Oberhavel erhielte so die erhoffte direkte Anbindung an den neuen Flughafen, der dann schneller mit der Bahn erreichbar wäre als heute Tegel.

Zunächst müsse aber zusammen mit der Bahn geprüft werden, welche zusätzlichen Kapazitäten auf der Strecke möglich sind. Ab 2019 soll zusätzlich alle zwei Stunden ein Intercity in Oranienburg halten, der von Dresden über Berlin nach Rostock und zurück fährt. Wahrscheinlich wird er zwischen Oranienburg und Berlin auch mit VBB-Tickets ohne Aufschlag nutzbar sein.

Am Gleisknotenpunkt Karower Kreuz, das derzeit umfangreich ausgebaut wird, verschwindet ein Nadelöhr. Bislang musste der RE5 oft auf den Gegenzug warten, weil Richtung Gesundbrunnen nur ein Gleis zur Verfügung stand. Künftig gibt es zwei Gleise. Langfristig plant die Bahn am Karower Kreuz zudem einen Bahnhof. Dort wäre dann ein schneller Umstieg in die Heidekrautbahn - und damit auch nach Wensickendorf und Schmachtenhagen - möglich. "Für Oranienburg wäre das ein tolles Rundum-Paket", freute sich der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann.

(Kommentar Seite 2)