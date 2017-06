Warnschuss für Brandenburg? - Thüringen verschiebt Kreisreform

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Der Thüringische Verfassungsgerichtshof hat am Freitag das Vorschaltgesetz zur Gebietsreform des Freistaates für nichtig erklärt. Die Richter gaben einer Klage der oppositionellen CDU statt. Die Abgeordneten des thüringischen Landtages hatten das Gesetz, das die Grundlagen der Kreis- und Gemeindereform festschreibt, verabschiedet, obwohl die Protokolle zur Anhörung der kommunalen Spitzenverbände zu diesem Zeitpunkt noch nicht allen Abgeordneten vorlagen. Damit fehlte die Möglichkeit zur vollständigen Information, so die Richter.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580151/

Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) erklärte, dass das rot-rot-grüne Kabinett das Urteil kommende Woche erörtern wird. Die für Dienstag geplante abschießende Behandlung des Gesetzespaketes im Kabinett wurde verschoben.

In Erfurt wird spekuliert, ob die rot-rot-grüne Koalition nun an der Kreisneugliederung festhält. Für Brandenburg hat dies zumindest Signalwirkung.

Die Landesregierungen von Thüringen und Brandenburg hatten sich fast zeitgleich auf den Weg gemacht, die Verwaltungsstrukturen ihrer Länder zu verändern. Im Unterschied zu Brandenburg sollte in Thüringen neben den Kreisen auch gleich eine Gemeindereform über die Bühne gehen.

Vorgesehen waren im Freistaat neue Kreise mit 130 000 bis 250 000 Einwohnern (Brandenburg 175 000) und einer Fläche von 3000 Quadratkilometern (5000 in der Mark). Die neuen Gemeinden sollen im Jahr 2035 mindestens 6000 Einwohner zählen (in Brandenburg werden bei freiwilligen Zusammenschlüssen 8000 Einwohner angestrebt, im Speckgürtel 10 000). Die Städte Suhl, Eisenach, Weimar und Gera sollten ihre Kreisfreiheit verlieren. Nur diejenigen mit mehr als 100 000 Einwohnern waren von Einkreisungen ausgenommen – Jena und Erfurt.

In diesem Frühjahr überraschte der thüringische Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) noch einmal mit weitgehenden Veränderungen an den acht geplanten neuen Landkreisen. Vor allem aber sah sein Plan jetzt vor, dass Weimar und Gera doch ihren kreisfreien Status behalten sollten. Sie hätten nachgewiesen, auch mit einer zum Teil weit weniger als der vorgeschriebenen Mindesteinwohnerzahl, die Verwaltungsaufgaben erfüllen zu können.

In Brandenburg wurden die Grundsätze der Reform in einem Leitbild zusammengefasst, das vom Landtag beschlossen wurde, aber nur als Absichtserklärung gilt. In Thüringen dagegen wurde ein Vorschaltgesetz zur Gebietsreform verabschiedet. Und gegen ein Gesetz kann die Opposition klagen.

Das tat die CDU Thüringens und erzielte am Freitag vor dem Verfassungsgericht einen Erfolg. Die höchsten Richter des Freistaates hoben das Vorschaltgesetz aus formalen Gründen auf. Vor der Gesetzesverabschiedung müssen die kommunalen Spitzenverbände im Innenausschuss gehört werden. Das fand in Erfurt am 9. Juni vergangenen Jahres statt. Allerdings lagen die entsprechenden Protokolle den Abgeordneten vor der Verabschiedung des Gesetzes noch nicht vollständig vor. Die Richter stellten aber auch fest, dass das Vorschaltgesetz nicht erforderlich sei. Zudem bestehen keine Bedenken gegen Vorgaben wie Einwohnergrößen oder Flächenbegrenzung.

Theoretisch könnte Thüringen also kommende Woche (parallel zu Brandenburg) die Reformgesetze verabschieden. Allerdings mehren sich die Stimmen, vornehmlich in der SPD, die Kreisreform zu verschieben und stattdessen die Gemeindereform voranzutreiben. Eine Sondersitzung der Fraktion wurde anberaumt und Gespräche mit den Koalitionspartnern eingefordert. Aus der brandenburgischen SPD hieß es nur: „Schön ist das nicht.“

Studie der Uni Potsdam:

Kommenden Montag wird die brandenburgische Landesregierung den Gesetzentwürfen zur Kreisreform und zur Funktionalreform zustimmen. Am Freitag holte sich Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) dafür noch einmal Rückendeckung bei der Wissenschaft. Auf einer Konferenz der Universität Potsdam wurde die Wirkung von Gebietsreformen diskutiert. Ein gleichnamiges Gutachten verglich die wissenschaftliche Literatur aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. Fazit: Gebietsreformen stärken die Leistungsfähigkeit von Verwaltungen. Oder wie es Schröter später formulierte: Durch hohe Fallzahlen steigt die Kompetenzbildung. Die Hüfte lasse man sich ja bei einem Arzt operieren, der viel Erfahrung hat, so der Innenminister.

Nicht nachzuweisen war laut der Studie, dass Kreisreformen Einsparungen bewirken. Wenn, dann ließe sich das nur über einen langen Zeitraum nachweisen und sei noch nicht ausreichend erforscht. Stattdessen wurde festgestellt, dass die Bürgerzufriedenheit sinke und negative Effekte für das parteipolitische Engagement bei diversen Reformen festzustellen war.

Da Wissenschaftler nicht an politische Sachzwänge wie das reale brandenburgische Reformvorhaben gebunden sind, kamen im Laufe der Debatte auch noch einmal Vorschläge auf, auf Kreise als Verwaltungsebene ganz zu verzichten.

Norbert Gornau, Professor an der Uni Potsdam, vertrat die Auffassung, dass sich Brandenburg, wenn es nicht so schlecht in E-Government wäre (der 16. Platz – nur deshalb, weil es nicht mehr Bundesländer gibt), durch die Nutzung moderner Kommunikationsmittel sogar kleinere Kreise, wie die vor der Reform von 1993 leisten könnte. Ordentlich vernetzt, würden auch ganz kleine Verwaltungen effektiv und bürgernah arbeiten, so Gornau. Das ließ Schröter nicht gelten. Stattdessen versprach er, einen anderen Kritikpunkt, die Stärkung der Kreistagsmitglieder, noch einmal überdenken zu wollen.