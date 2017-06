Bürgerinitiative unterstützt 20-Jährige

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die erst kürzlich gegründete Bürgerinitiative "BfB-Allianz für gefahrlose Kurstadt" unterstützt zusammen mit der BVB/Freie Wähler und der Fraktion der Stadtverordnetenversammlung "Wählergruppe Inselgemeinden" die Kandidatur von Leonie Schölzel. Die erst 20-Jährige zieht in den Wahlkampf und will Bürgermeisterin von Bad Freienwalde werden. In einem konstruktiven Gespräch habe sie die Mitglieder der Bürgerinitiative überzeugt. Einigkeit habe darüber bestanden, dass "die vier Kreuzungsvarianten, die vom Bürgermeister und einem Planungsbüro zur Neugestaltung der B 158 vorgestellt wurden, ein großes Gefahrenpotential für alle Bürger beinhalten und den Durchgangsverkehr nach Polen negativ beeinflussen", so Helmut Mette von der Bürgerinitiative. Für Leonie Schölzel komme nur eine Sanierung der Stadtbrücke in Frage, die vom Bund finanziert werde.