Peter Flaig übernimmt den 1. FC Frankfurt

Wie der Verein mitgeteilt hat, soll Flaig ab 1. Juli rund "um die erfahrenen Spieler eine junge, erfolgshungrige Mannschaft aufbauen". Der Fokus soll dabei klar auf dem eigenen Nachwuchs liegen: "Wichtig dabei ist, großen Wert auf die Integration der vielen jungen Talente, die aus der eigenen Jugend zur Männermannschaft kommen oder bereits gekommen sind, zu legen."

Flaig ist in der Region kein Unbekannter: Bis zu seinem Rücktritt 2015 trainierte er sechs Jahre lang den damaligen noch Brandenburgligisten Victoria Seelow. Vorher war er auch schon als Spieler und Co-Trainer für den jetzigen Oberligisten aktiv. Nach Flaig übernahm übrigens Robert Fröhlich den Trainerstab in Seelow - in Frankfurt gibt ihn jetzt Fröhlich an Flaig ab.