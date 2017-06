Großes Interesse an der Region

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) 18 Senioren sowie Vertreter aus der Verwaltung von Dobiegniew (Woldenberg), der Partnergemeinde des Amtes Golzow, waren im Amtsbereich Golzow zu Gast. Sie besuchten die Integrationskita "Schwalbennest in Golzow. Kita-Leiterin Elke Wilke präsentierte die von der Lebenshilfe Märkisch-Oderland getragene Einrichtung und beantwortete die sehr interessierten Fragen der polnischen Gäste. Zum Abschluss übergab die Delegation Präsente für die Kinder dieser Einrichtung. Im Filmmuseum "Kinder von Golzow" führten Simone Grieger und Rainer Hartinger die Gäste in die Dokumentation ein, die dort 1961 von Winfried Junge begonnen wurde. Die polnischen Gäste waren davon so angetan, dass vereinbart wurde, ein nächstes Treffen im Oderbruch speziell dem Filmmuseum zu widmen. Nach einer Stärkung im Golzower Gasthaus Wagner erwartete Ute Hammel die Teilnehmer in der Seelower "Alten Dampfbäckerei". In der Keramikwerkstatt hatten die Gäste viel Freude und Spaß: Je nach Begabung hat jeder Gast eine Schale getöpfert. In den Räumlichkeiten der Volkssolidarität konnten die Gäste von der kreativen "Arbeit" ausruhen. Dort begrüßte Barbara Möckel die Dobiegniewer gemeinsam mit Senioren aus Seelow sowie dem Amtsbereich Golzow zum gemütlichen Beisammensein. Nach ein paar einleitenden Worten von Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert, begrüßte auch Seelows Bürgermeister Jörg Schröder seine Gäste in der Kreisstadt. Gemütlich bei Kaffee, Kuchen und musikalischer Umrahmung durch den "Hölschebure" alias Hans Andreas aus Alt Tucheband wurden polnische und deutsche Lieder gemeinsam gesungen.