"Du schaffst, was du willst"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580158/

Team Just for Fun: Falk Hoffmann (Mitte) nahm gemeinsam mit Torsten Langbecker (links) und Mathias Knoth die Anforderungen des Teamtriathlons an.

Team Just for Fun: Falk Hoffmann (Mitte) nahm gemeinsam mit Torsten Langbecker (links) und Mathias Knoth die Anforderungen des Teamtriathlons an. © Mathias Knoth

Falk Hoffmann ist ziemlich fertig und schließlich froh, die Ziellinie überquert zu haben. "Das war doch anstrengender, als ich dachte", schnauft der 41-jährige Strausberger. Da er aber gut trainiert hatte, ist die Erschöpfung schnell verflogen. "Das Problem war gar nicht, dass ich nicht mehr konnte. Ich hatte mir noch kurz vor dem Wettkampf im Training das Knie verdreht. Vor dem Team-Triathlon des Berliner Vereins A3K war es richtig dick geworden. Ich wollte aber unbedingt mit dabei sein, zumal wir als Mannschaft angetreten sind. Ganz ehrlich, wäre es ein Einzelwettbewerb gewesen ..." Er sagt auch, dass die Familie und Freunde an der Strecke gestanden haben. Die Anfeuerungen haben zusätzliche Kraft gegeben.

Falk Hoffmann nahm gemeinsam mit Torsten Langbecker und Mathias Knoth die Strapazen des Triathlons an. In diesem speziellen Fall ist vom Sprint dieser Disziplin die Rede. Im Einzelnen werden 500 Meter Schwimmen von zwei Startern eines Teams, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Teamlauf absolviert. "Und wir haben das gut aufgeteilt."

Wie Hoffmann erklärt, sei Mathis Knoth nicht der große Schwimmer, wie er selber sagt. Und so stieg er dann auch entsprechend den Regeln erst in den weiteren Disziplinen ein. "Unser Antreiber ist Torsten Langbecker, den wir dann auch manchmal etwas bremsen müssen, denn wie unser Teamname leicht verrät geht es auch um Just for Fun." Doch auch Hoffmann ist natürlich ehrgeizig. "Als letzte Sportler durchs Ziel zu laufen, wäre auch nicht so toll."

Nach diesem Triathlon ist nun, wie man so schön sagt, vor dem Nächsten. Auch Hoffmanns Ehrgeiz ist geweckt und so hat er schon weitere Pläne und Ziele. Der nächste Wettkampf wird dann in Waldsieversdorf sein. Hoffmann will beim 22. Waldsieversdorfer Vier-Seen-Triathlon starten. "Das ist dann ein Einzelwettkampf und ich bin sehr gespannt, ob ich das allein durchhalten kann."

Ein weiteres Ziel wäre dann, sich langsam zu steigern, um bei einem Wettkampf über die Olympische Distanz an den Start zu gehen. Da wären dann 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer mit dem Rad fahren und abschließend zehn Kilometer zu laufen.

Doch wie kommt eigentlich ein Angestellter der Sparkasse Märkisch-Oderland, also jemand, der im Berufsalltag überwiegend am Schreibtisch sitzt, dazu, sich einem solchen extremen Sport zu widmen? "Eigentlich war ich schon immer sportlich aktiv", erklärt Hoffmann und beginnt von seiner ehrenamtlichen Arbeit bei der Wasserwacht Strausberg zu berichten. "Die Tätigkeit als Rettungsschwimmer verlangt schon ein gewisses Maß an Fitness. Doch den letzten Kick, sich intensiver sportlich zu betätigen, erhielt er von seiner Tochter Anni. Sie ist in Strausberg beim KSC in der Abteilung Leichtathletik aktiv. "Ich habe sie immer zum Training gefahren und mir dann aber gedacht, in der Zeit, in der ich auf sie warte oder das Training beobachte, kann ich auch selber etwas tun." Hoffmann hat sich dann ein Rennrad gekauft und mit dem Training begonnen. "Es tut mir gut, und ich lerne mich selber kennen. Ich lebe inzwischen bewusster, was zum Beispiel auch die Ernährung betrifft."

Hoffmann erzählt aber, dass alles im Rahmen bleiben wird. "Ich werde ganz sicher nicht an extremen Wettbewerben teilnehmen. Ich werde keinen Marathon laufen oder gar beim Iron Man in Hawai starten. Es soll Spaß machen und wenn ich gelegentlich an einem kleinen Wettkampf teilnehmen kann, reicht das auch. Für den Einstieg in den Leistungssport bin ich inzwischen zu alt. Die Familie und der Beruf sind wichtige Größen in meinem Leben und ganz nebenbei habe ich noch meine wichtige Aufgabe bei der Wasserwacht."

Hoffmann versucht, obwohl es manchmal zeitlich schwierig ist, mindestens zweimal in der Woche zu trainieren. Und er sagt weiter: "Man müsste einen Trainer haben, um im Endeffekt auch systematisch Trainingseinheiten zu erstellen. Na ja, in erster Linie soll es beim Spaß am Sport bleiben. Es gilt: Du schaffst, was du willst."