Die Vielfalt des Buntpapiers

Strausberg (MOZ) "Mal mich bunt", sang Leona Heine einen der Titel ihrer neuen CD bei der Vernissage in der Entreegalerie. Doch die Bilder von Maja Kemnitz sind weniger gemalt als vielmehr aus Buntpapier fantasievoll gestaltet. Die Besucher der Eröffnung am Donnerstagabend staunten nicht schlecht, was man in Zeiten der Grafikprogramme und Computeranimationen für schöne Bilder aus dem scheinbar altmodischen Material machen kann. Jutta Lenz vom Strausberger Kunstverein hielt die Laudatio, während Maja Kemnitz Einblicke in ihre Arbeitsweise gab.