Peter Flaig kehrt zu seinen Wurzeln zurück

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580162/

Flaig soll laut Vereinsvorstand "in den nächsten zwei bis drei Jahren um die erfahrenen Spieler eine junge, erfolgshungrige Mannschaft aufbauen". Der Fokus soll auf dem eigenen Nachwuchs liegen: "Wichtig ist, großen Wert auf die Integration der jungen Talente zu legen, die aus der eigenen Jugend zur Männermannschaft kommen oder bereits gekommen sind", heißt es in der Mitteilung. Flaig genießt einen guten Ruf bei jungen Leuten. Für die Schüler der Oderbruch-Oberschule Neutrebbin ist der 48-jährige Sportlehrer der Liebling unter den Pädagogen.

Der gebürtige Plauener besuchte die Sportschule in Frankfurt und durchlief alle Nachwuchsklassen des FC Vorwärts. Mitte der 1980-er-Jahre wechselte der Abwehrspieler zum DDR-Ligisten Stahl Eisenhüttenstadt und absolvierte eine Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker mit Abitur. Sportlich schaffte er den Sprung in die zweite Männermannschaft, spielte auch bei den Amateuren von Hertha BSC.

1996 schloss er sich den Seelowern an. Nach seiner Karriere als Spieler war er Co-Trainer und seit 2009 in der Landesliga verantwortlich für das erste Männerteam. Im Jahr darauf stieg er mit den Oderbruch-Kreisstädtern in die Brandenburgliga auf, verließ diese zur Halbserie aber ausgerechnet in jener Saison, als dem Vizemeister der Aufstieg in die Oberliga gelang. Er war 2015 zurückgetreten, weil aus seiner Sicht die Vereinsstrukturen nicht mehr mit der sportlichen Klasse übereinstimmten. Nach Flaig hatte Robert Fröhlich das Traineramt bei der Victoria übernommen - jetzt löst Flaig Fröhlich in Frankfurt ab.