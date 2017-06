Aktionen zum Blutspendetag im Oderturm

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unter dem Motto "Hör auf Dein Herz - Rette Leben und spenden Blut" plant das Haema Blutspendezentrum im Oderturm anlässlich des Weltblutspendetages am 14 Juni zahlreiche Aktionen. Jeder, der an diesem Tag zwischen 7 und 20 Uhr Blut spendet, kann sich auf Überraschungen freuen. So gibt es neben der obligatorischen Aufwandsentschädigung auch ein Buffet. Zudem erhält jeder Spender ein Rubbel-Los und nimmt damit an einer Verlosung teil.