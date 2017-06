Bective mit Heimsieg in Hoppegarten

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (hcm) Den vierten Renntag in Hoppegarten hatten die Veranstalter auf die Abendstunden des Freitags gelegt. Erstmals in dieser Saison liefen die Galopper bei sommerlichen Temperaturen im Sonnenschein. Zu Beginn hatten die einheimischen Trainer Grund zum Jubeln. Das Auftaktrennen gewann der dreijährige Wallach Bective unter Daniele Porcu.

"Ich freue mich riesig. Wann ich das letzte Mal in Hoppegarten einen Sieger gesattelt habe, kann ich gar nicht sagen", strahlte Jutta Pohl, die ihre Pferde auf dem Graditzer Hof in Neuenhagen vorbereitet. Im zweiten Rennen gab sich Bavarian Beauty aus dem Quartier von Juliane Arnold hauchdünn dem Favorit All Win geschlagen.