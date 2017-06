Die Linke auf Harmoniekurs

artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (MOZ) In wenigen Tagen wird die Linkspartei zehn Jahre alt. Sie stellt einen Ministerpräsidenten und ist an drei Landesregierungen beteiligt. Im Bund wird es wohl auch in diesem Jahr nichts werden. Das sieht die Partei gelassen.

Will in die nächste Bundesregierung: Der Spitzenkandidat der Linken, Dietmar Bartsch, kann sich eine Regierungsbeteiligung sehr gut vorstellen. Viele andere in seiner Partei sind davon jedoch nicht begeistert.

Es ist noch nicht so lange her, da klang die Versicherung des linken Bundestags-Fraktionschefs Dietmar Bartsch, seine Partei werde sich bei der Bundestagswahl auf sich konzentrieren, ganz anders als in diesen Tagen. Denn bis zur Landtagswahl im Saarland schien ein rot-rot-grünes Bündnis auch im Bund möglich.

Der Martin-Schulz-Hype war gerade auf seinem Höhepunkt. Der neue sozialdemokratische Superstar erweckte den Eindruck, das Mitte-Links-Bündnis als Machtoption jenseits der großen Koalition ernst zu nehmen. Auch in Saarbrücken schien eine sozialdemokratisch geführte Regierung unter Beteiligung der Linken und der Grünen möglich. Aber dieses vergleichsweise nur mäßig bedeutende Vorhaben scheiterte. Fassungslos mussten Bartsch und Genossen mit ansehen, wie führende Sozialdemokraten panikartig Abstand zu den Linken suchten. Was der SPD weder in Schleswig-Holstein noch in Nordrhein-Westfalen geholfen hat. Am Ende war die Saarland-Wahl noch die erfolgreichste der Schulz-Truppe.

Sahra Wagenknecht, die Fraktions-Ko-Vorsitzende, wird nicht müde darauf hinzuweisen. Aber musste die SPD nicht ihr Heil in der Flucht suchen? Immerhin kommt der Schulz'sche Gerechtigkeitswahlkampf bei den Wählern nicht gut an. "Quatsch" sagt Wagenknecht. "Der hat ja gar keinen richtigen Gerechtigkeitswahlkampf gemacht." Vielmehr lasse sich Schulz die Agenda von der CDU diktieren.

Wie groß die Sogwirkung war, die kurzzeitig von Martin Schulz ausging, konnte man daran erkennen, dass sich auch Wagenknecht klar für eine Regierungsbeteiligung aussprach. Und zwar ohne Aufzählung von ausschließenden Vorbedingungen. Nun sagt sie, dass Rot-Rot-Grün "wahrscheinlich tot" ist. Jedenfalls bei der Wahl im September. Schuld sei die SPD, erklärt Wagenknecht dem "Tagesspiegel", und dass es "im privaten wie im politischen Leben" nicht ratsam sei, "jemanden als Partner zu umwerben, der erkennbar kein Interesse zeigt".

Dass die SPD es wieder vermasselt, ist Konsens bei den Linken. Ob Rentenkonzept oder Reform der Hartz-Reformen - aus Sicht der Linkspartei ist inhaltlich fast alles, was die Sozialdemokraten anbieten, ungenügend. Besonders den Verzicht auf eine stärkere Besteuerung der Reichen halten die Linken der SPD vor. Aber wenn es darum geht, wie man mit der SPD und der Tatsache umgeht, dass eine Machtbeteiligung wieder weit weg, scheiden sich die Geister.

Fragt man Dietmar Bartsch, ob die Linken trotzdem regieren wollen, bekommt man ein klares "Ja" zur Antwort. Umfragen hin oder her. Parteigeschäftsführer Matthias Höhn stellt klar: "Nicht die SPD ist unser politischer Hauptgegner." Wie Bartsch und der größte Teil der Parteiführung will Höhn vor allem eine Regierungsbildung von Union und FDP verhindern. "Eine schwarz-gelbe Regierung würde auch noch von der AfD von rechts unter Druck gesetzt. Bartsch will deshalb dafür kämpfen, "dass die AfD gar nicht erst in den Bundestag kommt".

Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl hat paradoxe Auswirkungen. Einerseits rückt die Mehrheit der Partei zusammen. Wenn auf dem Parteitag in Hannover das Wahlprogramm beraten und beschlossen wird, dann sollten die großen ideologischen Schlachten ausbleiben. Und was soll man sich über eine Regierungsbeteiligung streiten, wenn es sie sowieso nicht gibt? Als eisenharte Oppositionspartei in den Wahlkampf zu gehen, wärmt noch immer sehr vielen Linken das Herz. Gleichzeitig zeigt man sich regierungswillig. Wenn es nicht klappt, wollen die Linken diesmal ohne Sünde sein.

Oder regt sich da doch noch was? Eine Stunde, bevor am Freitag der Parteitag im Hannover Congress Centrum beginnt, treffen sich jene innerparteilichen Gruppierungen, die sich als ganz besonders links empfinden. Lucy Redler von der Antikapitalistischen Linken, immerhin Mitglied des Parteivorstandes, sitzt auf dem improvisierten Podium neben Vertretern anderer Splittergruppen. Stolz berichtet Redler von einer "heißen Debatte über die Autobahnprivatisierung."

Die von dem Linken Bodo Ramelow geführte Landesregierung Thüringens hatte zähneknirschend im Bundesrat der Autobahngesellschaft zugestimmt, weil sie die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen, von der Thüringen profitiert, nicht gefährden wollte. Ein Sakrileg für einige in der Partei. Auch Ellen Brombacher von der Kommunistischen Plattform ist beim Oppositionstreffen dabei. Sie spricht von einem "Treffen der Heckenschützen". Sie bezieht sich auf einen Artikel von Benjamin Hoff, linker Kulturminister in Thüringen. Hoff hatte sich mit jenen in der Partei auseinandergesetzt, die sich gegen Regierungsbeteiligungen aussprechen. In einem offenen Brief, den auch Abgeordnete des Bundestages, der Landtage und Europaabgeordnete unterzeichnet haben, heißt es, es müsse "Schluss sein mit völlig illusorischen Träumereien von einer rot-rot-grünen Regierung."