Rekordfahrten auf Frankfurter Piste

Sprint-Olympiasiegerin Kristina Vogel "adelte" die Bahn im Dezember vorigen Jahres sogar mit einem Weltrekord, als sie über 500 Meter mit fliegendem Start in 28,970 Sekunden eine bemerkenswerte Bestmarke aufstellte. Und auch bei den seit Mittwoch laufenden deutschen Meisterschaften nutzen die Aktiven die Top-Bedingungen, um die Rekordlisten umzukrempeln. Nachdem gleich zum Auftakt die U-17-Verfolger der Jungen und Mädchen über 2000 Meter die nationalen Bestmarken deutlich verbesserten, legte Donnerstagabend die Münchnerin Gudrun Stock in der Frauen-Verfolgung nach. Im Finale über 3000 Meter steigerte sie sich auf auch international anerkennenswerte 3:33,687 Minuten und unterbot ihren deutschen Rekord von der WM in Hongkong um knapp eine Sekunde. "Ich habe mich in den vergangenen Monaten um rund acht Sekunden verbessert. Ich bin sehr zufrieden, und die Frankfurter Bahn ist einfach klasse", sagte die 22-Jährige.

Am Donnerstag setzte Domenic Weinstein sogar noch einen drauf, als er in der Qualifikation über 4000 Meter mit 4:14,080 nicht nur seinen eigenen deutschen Rekord um rund zwei Sekunden steigert, sondern mit dieser Zeit in die absolute Weltspitze vorrückte. "Es gibt nicht viele Fahrer, die schneller sind als er", staunte selbst Bundestrainer Sven Meyer. Zuvor hatte bereits der Deutschland-Vierer für eine Top-Zeit gesorgt, als er über die gleiche Distanz in 3:58,338 klar unter der wichtigen 4-Minuten-Grenze geblieben war.

"Wir sind sehr froh, dass wir hier an der Oder jetzt über ein solches Juwel für den Bahnradsport verfügen", sagt Verbands-Vizepräsident Udo Sprenger. "Das wird die Leistungen unserer Sportler weiter beflügeln." Wie sehr, ist auch in anderen Entscheidungen abzulesen. Vize-Weltmeisterin Miriam Welte beispielsweise gewann zum neunten Mal in Folge das 500-Meter-Zeitfahren und war mit ihrer Zeit von 33,561 Sekunden "mega zufrieden. Jetzt mache ich im nächsten Jahr die Zehn voll."