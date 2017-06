Ein Herz für Hüttenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Die ersten Blinkis sind schon verkauft. Als Martina Harz, Stadtfestkoordinatorin in der Verwaltung, im Kulturausschuss jüngst bekanntgab, dass die leuchtenden Souvenirs eingetroffen sind, gab es unter den Stadtverordneten schon erste Kaufinteressenten. "In Eisenhüttenstadt muss es blinken", nannte Martina Harz eine unabdingbare Voraussetzung für die Anhänger, die in diesem Jahr eine Herzform haben. Die Blinkis kosten wieder 2,50 Euro und der Verkaufserlös soll mit zur Finanzierung des Stadtfestes beitragen. 5000 Exemplare sind vorrätig, die ab sofort an verschiedenen Verkaufsstellen, unter anderem auch in der Tourismusinformation der Lindenallee erhältlich sind.

Derweil laufen die Vorbereitungen für die Großveranstaltung auf Hochtouren. "Wir sind mit der Agentur Compact-Team auf dem Vorbereitungsstand, der dem Zeitplan entspricht", sagt Martina Harz. Die Agentur sei vor allem mit der Künstlerakquise beschäftigt.

Wer an den drei Abenden vom 25. bis 27. August auf der großen Bühne als Highlight zu erleben sein wird, das will Martina Harz noch nicht verraten. Mitte Juli beziehungsweise Anfang August soll das Geheimnis - wie schon in den Vorjahren - bei einer Pressekonferenz gelüftet werden. Zumindest ein paar Andeutungen lässt sie sich aber entlocken: "Für den Sonnabend ist die Agentur noch dabei zu prüfen, eine Künstlerin zu engagieren, die, so glaube ich, ganz viele hier gerne auf der Bühne sehen würden, die ein breites Publikum in einem relativ breiten Altersspektrum anspricht." Für den Abschluss am Sonntag stehen der Künstler beziehungsweise die Künstler schon fest. "Das wird einen ganz tollen Ausklang geben", verspricht Martina Harz. "Ich denke, das wird gut ankommen."

Fest steht, dass sich an den drei Tagen Bewährtes im Programm wiederfindet. Martina Harz nennt als Beispiel das Kinderland vor dem Friedrich-Wolf-Theater, die Infomeile von Vereinen und Einrichtungen, den Hütte-Treff - diesmal unter neuer Regie - sowie natürlich die Gala der Region. Bewährt hat sich auch die Programmstruktur, dass am Freitag nach der Eröffnung bei der Programmgestaltung auf der Hauptbühne vorwiegend eher jüngeres Publikum angesprochen werden soll. Neben dem Haupt-Act am Sonnabend wird es auch wieder eine Lasershow geben, mit einer neuen Geschichte des Laser-Gesichtes.