Traumzauberland-Kids holen den Sieg

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg/Seelow (MOZ) Mit 44 Teams aus Märkisch-Oderland, Barnim und Polen ist die 18. Deutsch-Polnische Kita-Olympiade am Freitag ein großes Fest des Kindersports geworden. Am Ende siegten die Knirpse der Kita Traumzauberland, Waldesruh.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580179/

Den kürzesten Weg in den Strausberger Sport- und Erholungspark hatte die Kita Wirbelwind. "Wir mussten nur über die Straße gehen", lacht Erzieherin Elke Währisch. Und während das Sechser-Team unter Leitung von Ute Petzold und Karin Forbrich an den Start ging, feuerte die Hausmacht von 37 Kindern und einer Hand voll Erzieherinnen es lautstark an.

Den weitesten Weg aber hatten wohl Jolanta Glubiak und Krystyna Drag mit ihren sechs Kindern aus dem Kindergarten von Chojna, dem früheren Königsberg in der Neumark, in der heutigen Wojewodschaft Westpolen.

Insgesamt waren es 44 Teams aus Märkisch-Oderland, aber auch aus Breydin im Barnim, die sich den Wettbewerben in den Disziplinen Sackhüpfen, Sprint, Ballrollen, Schubkarrefahren, Rollerfahren, Ballstoßen und schließlich der bunten Schlussstaffel auf dem Innenrasen des modernen Stadions im Sport- und Erholungsparks stellten. Mit Feuereifer startete am Freitagmorgen der erste Durchgang. Da hüpften die Kinder der Strausberger Kitas Wirbelwind, Sonnenschein und Tausendfüßler in den roten Säcken um die Wette, stoben die Knirpse aus dem Falkenberger Spatzennest neben denen aus dem Traumzauberland Waldesruh mit den Schubkarren davon, wirbelten die Beine der Vogelsdorfer Sonnenschein-Kita-Kinder und der Schlossgeister aus Breydin um die Roller-Trittbretter.

Währenddessen fieberten die Kinder der DRK-Kita Freundschaft Wriezen ihrem ersten Start entgegen. Musste das Team unter Leitung von Daniela Zabel und Mandy Smolinski doch den Titel des Hallen-Olympiade-Siegers vom 5. März verteidigen.

Wenn auch die Kinder mit Feuereifer bei der sportlichen Sache sind, sind der Ehrgeiz und das Streben nach Spitzenplätzen und -leistungen gar nicht so sehr das Hauptziel der Organisatoren. Die Geschäftsführerin des Kreissportbundes, Manja Lindner. "In erster Linie sollen die Kinder das Sporttreiben als Freude und Spaß empfinden, etwas, was man sein Leben lang gern macht."

Siegerehrungen gab es natürlich trotzdem: allen voran die Kinder der Kita Traumzauberland in Waldesruh. Zwei Gruppen des Titelverteidigers Zwergenland Strausberg, die "Obstzwerge" und die "Wasserflöhe", folgen auf den Podestplätzen. Vierte wurden die kleinen Gäste aus der Zespol Szkol im polnischen Moryn, Fünfte die AWO-Kita "Sonnenschein" in Bad Freienwalde.