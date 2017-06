Dreikampf um den Titel im Volleyball

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Nach Jahren des Rückgangs deutet sich im Volleyball eine Wende an: Derzeit laufen Vorbereitungen, um eine neue Mannschaft in der Saison 2017/2018 an den Start zu bekommen. Es ist ein Frauenteam.

Christoph Ziems vom Kreisfachausschuss bestätigte erste Gespräche, mehr lasse sich derzeit aber nicht sagen, außer, dass aus den so genannten Sonntagspielern ein Sechser gegründet wird. Eine aus der Gruppe ist Margitta Lorenz. "Etwa acht, neun Spielerinnen sind wir", konkretisiert sie. Starten wollen die Sonntagspielerinnen unter dem Dach des Sportvereins 90 Neuruppin.

Bislang trainieren sie und nehmen zudem an Freundschaftsturnieren in der Region teil, aber der Schritt in den Pflichtspielbetrieb ist ein kleiner, findet Margitta Lorenz. Nachdem in den vergangenen Jahren die Staffel der Ruppiner Frauen peu a peu schmolz, könnte sich ab September ein Dreikampf ergeben: Der SV 90 Fehrbellin bekam bis vor fünf Jahren noch ein Damenteam gestellt, Medizin Wittstock sogar noch 2016. Derzeit aber forderte lediglich der Rheinsberger SV den Serien-Kreismeister MSV Neuruppin heraus. Dieser Spielbetrieb auf Sparflamme könnte sich ändern: Zum einen wird sich der Kader des MSV verändern, zum anderen ließen die Sonntagspieler in einem freundschaftlichen Duell gegen den Meister bereits aufhorchen. Sowohl den ersten als auch den zweiten Satz gewannen die Sonntagspieler, den dritten gaben sie ab - mit 34:36.

Ranghöchstes Frauenteam des Kreises bleibt der VC Fortuna Kyritz. Obwohl der Sechser zuletzt in der Landesklasse ins Straucheln kam, hält der VC an seinem Konzept fest und bringt drei weibliche Teams an den Start. In der Brandenburgliga sind das die U 16 und auch die U 18. Beide werden von Bernd Kämpfe gecoucht. Ihm zur Seite stehen Patrick Schumann und wenn es die Zeit erlaubt Steve Redel. Gerade er musste an den Wochenenden einen Spagat hinlegen - Dienst, Spieler beim SV Lindow-Gransee in der Landesliga und Trainer der VC-Frauen.

In Redels Fußstapfen soll nun nach Gerd Jastrows Wunsch Führungsspielerin Juliane Seidel steigen. Sie hat einen Übungsleiterkurs absolviert und bringt viel Erfahrung mit. Entspannung auf personeller Ebene deutet sich vor dem Hintergrund von drei Schwangerschaften sowie Aufnahme eines Studiums nicht an. Gerd Jastrow zu einer Alternative: "Wir hatten überlegt, unsere U 20 komplett in den Frauenbereich hochzuziehen. Das wurde aber mehrheitlich abgelehnt." Dennoch zeigt sich der Fortunen-Chef sicher, dass seine Mannschaft auch 2017/2018 Potenzial für die Landesliga hat.