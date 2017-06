Anderthalb-Kilo-Blei bringt den Tageserfolg

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Jedes Jahr um den Kindertag herum lädt der Heinersdorfer Anglerverein Nachwuchs-Petrijünger zum Wettstreit an den Langen Pfuhl unweit des Sportplatzes im Schwedter Ortsteil ein. Diesmal nahmen 13 Starter aus immerhin fünf Vereinen diese Einladung an und lieferten sich einen spannenden Wettbewerb, bei dem jedes Mädchen und jeder Junge ein Erfolgserlebnis feierte, also mindestens einen Fisch aus dem Wasser holte. Blei, Güster, Plötze und Rotfeder gingen an die Haken.