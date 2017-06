Radikale Fällungen mitten in der Brutzeit

artikel-ansicht/dg/0/

Zerpenschleuse (MOZ) Entlang des Finowkanals sind zwischen Zerpenschleuse und Liebenwalde etliche Bäume gefällt worden. Anwohner und Naturschützer laufen gegen den Eingriff innerhalb der Vegetationsperiode Sturm. Den Behörden wird inzwischen Versagen vorgeworfen. Von einem "brachialen Eingriff in die Natur" ist die Rede.

Selbst zum Wochenbeginn kreischten entlang des Finowkanals noch die Sägen, um Pappeln, Eichen oder auch Weidenholz zu entnehmen. Wie viele Bäume genau gefällt wurden, lässt sich nur schwer abschätzbar. Beiderseits des Ufers liegen bei Zerpenschleuse komplette Bäume am Ufer, mitunter wurden auch nur Äste gesägt oder Weiden auf Kopf geschnitten. Dieses Bild setzt sich in Richtung Liebenwalde fort. "Zahlreiche, zum Teil große, alte Bäume wurden gefällt, Totholz entfernt, Bruthöhlen und Lebensstätten zerstört und Uferbereiche stark beeinträchtigt", kritisiert nun Stefan Böhmer, Fraktionschef von B90/Grüne im Barnimer Kreistag, scharf.

Auch Zerpenschleuser Bürger sind außer sich. "Angesichts der jüngsten Freigabe dieser Wasserstraße für den Sportbootsverkehr musste hier offenbar alles sehr schnell gehen. Regeln und Bestimmungen aus dem Naturschutzgesetz, die jeder normale Bürger einzuhalten hat, wurden hier gebrochen", empört sich beispielsweise Sylvia Wolff. Völlig zu Recht erinnert sie an die große Einweihungsfeier im vergangenen Jahr, als im Beisein sämtlicher Landespolitiker die Fertigstellung und Eröffnung des Langen Trödels gefeiert wurde. "Die Wasserstraße war damit offiziell freigegeben. Hinterher stellte sich heraus, dass die Fahrrinne nicht den Vorgaben entspricht und die Verkehrssicherheit überhaupt nicht gegeben ist. Wir haben hier über Jahre eine völlig unkontrollierte Sache erlebt", so ihre Einschätzung.

Für zusätzlichen Ärger sorgt die Erklärung aus der Kreisverwaltung Barnim. "Es handelt sich um eine Gefahrenabwehr. Diese ist auch innerhalb der Vegetationsperiode grundsätzlich möglich. Von Seiten des Landkreises gab es eine Baumschau für das Gebiet des Landkreises Barnim. Dabei wurde der Zustand der Bäume am Nord- und Südufer ermittelt. Festgestellt wurde, dass umfangreiche Schnittmaßnahmen erforderlich sind, um die Verkehrssicherheit des Gewässers zu gewährleisten", reagiert Kreissprecher Oliver Köhler auf eine entsprechende Anfrage.

Stefan Böhmer kontert: "Obwohl seit Beginn des Projektes zur Wiederschiffbarmachung des Langen Trödels bekannt ist, dass Verkehrssicherungarbeiten entlang des Kanals in erheblichem Umfang erfolgen müssen, um einen sicheren Bootsverkehr zu gewährleisten, wurde es von der Kreisverwaltung und den Flächeneigentümern versäumt, die Baumpflege und Fällarbeiten rechtzeitig in Angriff zu nehmen und außerhalb der Vegetationsperiode durchzuführen. Dafür musste die Natur nun büßen", prangert er die aus seiner Sicht "beispielslose Rücksichtslosigkeit" an.

Der Fall wiegt umso schwerer, da auch auch ein FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) betroffen ist. "Dort lebt alles, was die rote Liste der bedrohten Arten hergibt: Eisvögel, Moorfrösche, Fledermäuse", weiß Sylbia Wolff. Und Böhmer präzisiert: "Das Brutgeschehen ist in vollem Gange, Fledermäuse beziehen ihre Wochenstuben." Dieser massive Eingriff in einen seit Jahrzehnten unberührten Altbaumbestand entlang eines Gewässers ergebe "ein verheerendes Bild behördlichen Handelns".