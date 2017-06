Messestart auf Strohballen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Vom Katamaran über E-Bikes, Tabakpflanzen, Mähdrescher bis zu neugebauten Mietwohnungen in Schwedt reichen die Exponate der 13. Inkontakt an den Uckermärkischen Bühnen. Die Messe startete am Freitag und ist noch bis Sonnabend 18 Uhr geöffnet.

Eröffnung auf der Picknickwiese: Siegmund Bäsler (2. v. l.) von der Unternehmervereinigung Uckermark eröffnete am Freitag zusammen mit Politikern der Region die 13. Messe Inkontakt. Der Start fand erstmals an einem Freitag und nicht auf großer Bühne, sond

Die "Inkontakt" traut sich was. Erst verlegt die Unternehmervereinigung Uckermark als Veranstalter die Messe vom gewohnten Wochenende auf Freitag und Sonnabend. Das gab von Ausstellern nicht nur Beifall und sorgte am ersten Tag auch für deutlich lichtere Besucherreihen. Dann zog die Messe mit ihrer traditionellen Eröffnung vom Theatervorplatz auf eine Wiese im Park um und ließ Landrat, Bürgermeister sowie die anderen Ehrengäste auf Strohballen Platz nehmen. So kam der Messestart wie der Auftakt zu einer idyllischen Landpartie daher. Dafür spielte das Wetter am Eröffnungstag trefflich mit.

Die 13. Inkontakt wollte bewusst neue Ideen ausprobieren. Die Messe-Macher hatten sich eine größere Beteiligung polnischer Aussteller und die zusätzliche Ausrichtung als Jobbörse auf die Fahnen geschrieben. Diesen Mut lobten Redner wie Landrat, Bürgermeister, polnische Vertreter und Staatssekretärin Katrin Lange. Ob die Neuausrichtung und das Vorziehen auf Freitag bei Besuchern und Ausstellern jedoch ankommt, wird sich erst noch erweisen.

Die Messeeröffnung nutzte Landrat Dietmar Schulze zur Auszeichnung von Hanka Mittelstädt von der UckerEi GmbH als Uckermärkische Unternehmerpersönlichkeit 2017 und verlieh dem Ahorn-Seehotel Templin den Uckermärkischen Tourismuspreis sowie dem privaten Natur- und Landschaftsführer Roland Schulz für seine Grumsin-Tour den Ideen-Sonderpreis von Sparkasse und Tourismusverband. Marcel Schwichtenberg und Partnerin Tanja Kaiser vom Naturkost-Laden und Bistro "Wildblume" aus Angermünde erhielten neben dem Pflegedienst AscuVita aus Basdorf den diesjährigen Gründerpreis Barnim-Uckermark.

Die Messe hat mit 210 Ausstellern deutlich weniger als in den Vorjahren. Die Leistungsschau ist aber auch Konsummesse, bietet Imbiss, Kulturprogramm und Spiele für Kinder.

Die PCK Raffinerie lässt an ihrem Stand die Besucher an einem kombinierten Paddel-Ergometer und Videospiel durchs Wildwasser fahren und Jüngere mit Basen und Säuren experimentieren. Am Sonnabend kommt Olympiasieger Sebastian Brendel ab 13 Uhr zur Autogrammstunde an die Stände von PCK, Bundeswehr und Wassersportverein. Museumsfreunde haben einen großen Trödelmarkt organisiert und verteilen Tabakpflanzen. Brandt-Kranführer Ingo Schupp und PCK-Werkfeuerwehrmann Markus Klopsch befördern Gäste für eine Spende zugunsten der Jugendband COS vom Gauß-Gymnasium im Kran- beziehungsweise Rettungskorb in die Höhe. COS tritt dann am Samstagabend auf der Bollwerkbühne auf.

Erstmals auf der Messe vertreten ist die E-Mobilitätsinitiative der Uckermark, die Firmen LeasingE-Bikes für ihre Mitarbeiter anbietet. Die Schwedter Wohnbauten starten auf der Inkontakt die Vermietung nagelneuer Wohnungen am Bahnhof und im Regenbogenviertel. Norbert Lutz aus Prenzlau hat mit einem E-Katamaran am Bollwerk angelegt und die VR-Bank Uckermark lässt zugunsten der Schalmeienkapelle "Zum Fuchsgrund" ihre Standgäste Golfbälle schlagen.