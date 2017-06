Sport- und Schullandheim vor Verkauf

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) Neuerlicher Versuch: Der Landkreis Havelland will das Sport- und Schullandheim in Schönwalde offenbar erneut verkaufen. Zumindest hat ein Investor nach vorliegenden Informationen ein konkretes Kaufangebot für das Objekt unterbreitet, das bislang symbolisch per Erbbaupachtvertrag an den Schönwalder SV als Betreiber vergeben ist und von Peter Bernhard betreut wird. Sofern der Kreistag ein positives Votum abgibt, kann der Erbbaupachtvertrag gekündigt werden und zugleich womöglich der Kaufvertrag fixiert werden, sollten die Rahmenbedingungen passen.Zuletzt hatte es Ende 2012, Anfang 2013 Bestrebungen gegeben, das Schullandheim zu verkaufen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580194/

Es hat wohl aus Sicht des Landkreises keinen Sinn, länger an dem Objekt festzuhalten. Im nichtöffentlichen Teil des Ausschusses für Regionalentwicklung/Bauen/Vergaben wurde am Dienstagabend über die "Veräußerung des Grundstückes" diskutiert. Dem Vernehmen nach solle wohl nichts Gravierendes gegen den Verkauf des etwa 34.000 Quadratmeter großen Grundstückes, das in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, sprechen. Lediglich die Rahmenbedingungen müssten passen.

Peter Bernhard indes hofft darauf, dass einem Verkauf stattgegeben wird. Er kennt den Investor und arbeitet eigenen Aussagen zufolge auch eng mit ihm zusammen, "natürlich auch künftig". Über die Modalitäten will er zum jetzigen Zeitpunkt natürlich genauso wenig verraten, wie der Landkreis selbst, sprich, wie hoch die Kaufsumme ist, die angeboten wurde. Das Sport- und Schullandheim, das über 70 Betten verfügt und weiterhin zwölf Schlafräume sowie unter anderem zwei Gruppenräume hat, ist laut Bernhard aktuell seit Mai bis Oktober "voll ausgebucht". Nur in den Wintermonaten könnte die Resonanz grundsätzlich besser sein. "Sollte der Investor den Zuschlag erhalten, können wir das Objekt nach und nach aufpeppen", sagte er. So sollen die Sanitäranlagen saniert und die Zimmer renoviert werden. Fördermöglichkeiten sollen im Zuge dessen abgeklopft werden. Noch will er allerdings den Ball flach halten, schließlich muss eine Entscheidung über den Verkauf noch offiziell getroffen werden. Zudem muss ein Verkehrswertgutachten erstellt werden. Die aus dem Jahr 2012 stammende Expertise, wonach eine Summe in Höhe von 150.000 Euro für Grundstück & Co. ermittelt worden war, sei überholt. Ich hoffe, wir können das Sport- und Schullandheim noch in diesem Jahr komplett übernehmen", so Bernhard.