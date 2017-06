Fehrbellin gibt Geld für Kirchturm und Kegler

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Insgesamt rund 40000 Euro haben die Gemeindevertreter von Fehrbellin am Donnerstagabend locker gemacht. Mit den Zuschüssen werden verschiedene Vereine und Initiativen unterstützt, die das gesellschaftliche Leben in der Kommune ankurbeln oder sich sozial engagieren.

15000 Euro für die Gesamtkirchengemeinde Protzen, Wustrau, Radensleben: In Wustrau wird derzeit der Kirchturm saniert. Die Kosten dafür sind auf rund 97100 Euro kalkuliert. Die Kirche trägt davon 65100 Euro allein, 12000Euro stellen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sowie der Verein Alte Kirche zur Verfügung. Trotz der Arbeiten finden derzeit in dem denkmalgeschützten Gebäude die Sommermusiken statt. Sie zählt zudem zu den wichtigsten Kirchen Fehrbellins, in der das gemeindliche Leben sehr lebendig ist.

13154,50 Euro für die Schützengilde in Linum: Wenn es stark regnet, hat es bei den Linumer Schützen schon mal durchs Dach getropft. Trotz mehrfacher Reparaturen soll dieses nun komplett saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich laut Angebot auf 26309,62 Euro. Die Gemeinde trägt nun die Hälfte davon.

7375,03 Euro für den TSV Wustrau: Der TSV Wustrau muss seinen Fußballplatz erneuern, da dieser nicht mehr bespielt werden kann. Laut Ortsvorsteher Ingo Lamprecht, der als TSV-Vorsitzender nicht an der Abstimmung teilnehmen durfte, war der Rasenplatz zuletzt vor 20 Jahren erneuert worden. Eine Fachfirma werde den Platz nun neu aufbauen, die Fläche vertikutieren und neuen Sand aufbringen. Sechs bis acht Wochen nach den Arbeiten soll der Fußballplatz wieder bespielbar sein.

1500 Euro für die Sektion Kegeln des SV 90 Fehrbellin: Die Kegler des SV 90 Fehrbellin spielen in der 1. Bundesliga. Damit verbunden sind auch Fahrt- und Übernachtungskosten, da an manchen Wochenenden bis zu 800Kilometer zurückgelegt und an Doppelspieltagen auch auswärts übernachtet werden muss. Mit dem Zuschuss der Gemeinde soll die Saison 2017/2018 abgesichert werden.

1000 Euro für die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) in Protzen: Die GAB setzt sich in Protzen ein, in dem sie dort den Kirchplatz und die Dorfmitte in Schuss hält. Zudem helfen die Mitarbeiter bei der Vorbereitung von Festen und vielem anderen mehr.

900 Euro für den Förderverein Seefestival Wustrau-Altfriesack: Der Seefestival-Verein spielt in diesem Jahr ab Ende Juli das Stück "Ein seltsames Paar" vor dem Wustrauer Schloss und beantragte einen Zuschuss bei der Gemeinde. Der Hauptausschuss hatte diesen abgelehnt. In der Gemeindevertretung beantragte der Hakenberger Jens Schröder die Reduzierung des Zuschusses. Der Fehrbelliner Uwe Behnicke plädierte dafür, diesen sogar zu streichen, da der Beitrag ursprünglich für die Unterstützung der "Seeschlacht" gewesen sein. Das Spektakel bei freiem Eintritt findet aber nicht mehr statt. Beiden Anträge wurden abgelehnt. Wustraus Ortsvorsteher Ingo Lamprecht warb um Unterstützung, schließlich werde das Festival auch von Kreis und Land unterstützt. Zudem trage es dazu bei, die Gemeinde bekannter zu machen.

800 Euro für die 800-Jahrfeier der Stadt Fehrbellin: Fehrbellin feiert ab nächsten Freitag für drei Tage den 800. Jahrestag seiner Ersterwähnung. Für jedes Jahr des Bestehens gibt die Gemeinde zum Fest einen Euro als Zuschuss.

500 Euro für den Verein "Neuruppiner Frauen für Frauen": Der Verein betreut und berät von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder. Auch Frauen aus der Gemeinde Fehrbellin mussten dort bereits Schutz suchen.

300 Euro für den Anglerverein Tarmow: Der Verein feiert in diesem Jahr sein 90. Jubiläum. Für seine Veranstaltungen zu diesem Anlass gewährt ihm die Gemeinde eine Zuschuss.

118,58 Euro für das Projekt "Lieblingsbücher: Die Berlin-Brandenburgische Landjugend(BBL) möchte mit dem Geld aus dem Sozialraumbudget Bücher kaufen. Diese sollen von Kindern gelesen und vorgestellt werden. Zudem soll es in Jugendclubs Lesekisten geben, um die Lesekompetenzen der Kinder- und Jugendlichen zu fördern.