Sperrungen wegen Bauarbeiten

Die 65 Jahre alte Stahlbetonbrücke muss aufgrund ihres schlechten Bauzustandes repariert werden. Bereits seit Ende März arbeitet ein Bauunternehmen an der Unterseite der Brücke und saniert die marode Betonsubstanz.

Auch auf der Brücke muss an der Fahrbahn, den seitlichen Randwegen sowie den Böschungen, Schutzeinrichtungen und Geländern vieles wieder in Ordnung gebracht werden, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Diese Arbeiten sollen am 26. Juni beginnen. Ab diesem Tag muss die überführte Landesstraße 201 dann vollständig, also auch für Fußgänger und Radfahrer, gesperrt werden. Ab dem 18. November sollen die Brücke und die Straße wieder uneingeschränkt dem Verkehr zur Verfügung stehen. Die Arbeiten hat des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg beauftragt. Die Gesamtkosten für die Instandsetzung der Brücke sollen rund 700.000 Euro betragen. Sie werden vollständig vom Bund finanziert.