Von Treppensteigern und Tender-Betreibern

Sport-Freundschaft: Läufer von den "Lokvögeln" des ESV Angermünde und aus der Partnerstadt Lügde treffen sich regelmäßig. Diesmal führte eine Tour bei den Gastgebern in Nordrhein-Westfalen unter anderem in den Naturpark Teutoburger Wald © ESV Angermünde

In der erst kürzlich renovierten Gaststätte des Lügder Bahnhofes ("Tender") hatte sich der engagierte Betreiber als Erklärer der Haus-Geschichte vorbereitet. Und er erwähnte auch die weiteren Bauvorhaben zur vielseitigen Nutzung des Gebäudes.

Eine leichte körperliche Aktivität versprach das Angebot tags darauf im Naturpark Teutoburger Wald. In der Nähe der Gemeinde Horn wurden die Uckermärker zu einem beeindruckenden Naturobjekt geführt. Vier Sandsteinfelsen mit einer Jahrmillionen zurückliegenden Vergangenheit bildeten den Mittelpunkt einer Führung.Reizvoll bot sich schwindelfreien Treppensteigern die Möglichkeit, drei steinerne Säulen über steile Stufen zu erklimmen.

Nach dem Mittagspicknick am Waldrand entschieden sich alle für die Weiterfahrt zum Hermannsdenkmal nahe Detmold. Dieser Geländepunkt ist in jedem Frühjahr Startplatz für den "Hermannslauf". Auch dieses steinerne Monument mit seiner geschichtlichen Bedeutung reizte mit dem Aufstieg bis zur Kuppel und dem Weitblick.

Beim abendlichen Grillen erfuhren die Gesprächspartner viel aus dem persönlichen und gesellschaftlichen Leben. Nun müssen sich die Angermünder wieder etwas ausdenken, um im September 2018 erneut gute Gastgeber für die Lügder zu sein.

Der Pfingstsonntag war zwar schon wieder Rückkehrtag für die "Lokvögel"-Mitglieder, er gab ihnen aber auch durch eine Laufveranstaltung des SV Kollerbeck im Kreis Höxter die günstige Gelegenheit, an drei Wettbewerben teilzunehmen. Dieter Albrecht und Lothar Stahl liefen 5,7 km und wurden in ihren Altersklassen sogar Erster und Zweiter. Zehn Kilometer absolvierte Peter Schaarschmidt und konnte letztlich als Zweitplazierter geehrt werden. Anstrengender war das Profil für die 20-km-Läufer. Hier freute sich Yvonne Langbecker über den Sieg in ihrer Altersklasse.