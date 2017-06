Entspannter Ausklang geht anders

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das Saisonfinale ist schon in Sichtweite. Noch ein Heimspiel steht für Preussen Eberswalde (11./31 Punkte) am Sonnabend (15 Uhr, Westendstadion) gegen den FC Eisenhüttenstadt (13./28 Punkte) an, bevor es am letzten Spieltag zum Tabellenzweiten Ludwigsfelder FC geht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580207/

Die Ludwigsfelder kämpfen mit Tabellenführer VfB Krieschow noch um die Meisterschaft und den Oberligaaufstieg. Ein hartes Restprogramm somit ist für die Elf von Preussen-Trainer Frank Rohde angesagt.

Durch die 2:3-Niederlage beim Tabellenletzten Schwarz-Rot Neustadt am vergangenen Spieltag haben die Westender die Chance auf einen entspannteren Saisonausklag vergeben. Vier Niederlagen und nur ein Sieg in den vergangenen fünf Spielen, brachten die Eberswalder wieder in Gefahr. Der FC Eisenhüttenstadt steht jedoch noch stärker unter Erfolgsdruck, benötigt als Tabellen-13. dringend weitere Punkte zum Ligaverbleib.

Die Gäste kommen aber mit viel Selbstvertrauen ins Westendstadion. Die Elf von Trainer Harry Rath hatte derzeit einen Lauf, gewann drei der letzten fünf Spiele, zuletzt sogar gegen den MSV Neuruppin. Der Lohn: Die Abstiegsränge wurden erst einmal verlassen. Rang 13 lässt die Rath-Elf wieder hoffen. Sollte auch in Eberswalde gewonnen werden, würden die Gäste mit den Westendern punktemäßig gleichziehen.

Es wäre für die Heimelf, die bisher in den insgesamt 14 Heimspielen erst vier Dreier und zwei Unentschieden bei acht Niederlagen auf der Habenseite verbuchen konnte, ein unangenehmes Szenario.

Obwohl Preussen das Hinspiel klar mit 4:0 in der Oderstadt für sich entschieden hat, ist im Westendstadion diesmal eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Stammtorwart Lennard Peter, der 22 der bisherigen 28 Ligaspiele bestritt, muss Trainer Frank Rohde auf dieser so wichtigen Position umstellen. Der Druck auf die Abwehr um Kapitän Marcel Hellmich und Kristian Stelse wird dadurch nicht geringer. Preussen braucht zudem unbedingt Treffer, nicht nur von Chinonso Solomon Okoro (bisher elf Tore), Kim Schwager und Steven Zimmermann (je fünf Tore), sondern möglichst aus allen Mannschaftsteilen heraus erzielt. Ein Lichtblick ist, dass Stürmer Raif Yaman nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder eine Alternative für die Heimelf ist.

Bei den Gästen wird die Liste der Torschützen von Danny Grünberg, sieben Treffer in 19 Spielen, und Georges Florent Mooh Djike (sechs in 13 Spielen) angeführt. Letzte Saison spielten die Eisenhüttenstädter noch als Eisenhüttenstädter FC Stahl unter Trainer Harry Rath im Westendstadion, gewannen mit 1:0 die Partie. Sicher ein weiterer positiver Motivationsaspekt. Ein Blick auf die bisherige Saisonentwicklung 2016/17 beider Teams zeigt zudem: Eberswalde spielte die bessere Hinrunde (17 Punkte) gegenüber den Gästen (12 Punkte). In der Rückrunde ist es umgekehrt: FC Eisenhüttenstadt (16 Punkte) vor Preussen (14 Punkte). Es wird spannend werden, wie beide Trainer, Frank Rohde und Harry Rath, personell und taktisch ihre Teams auf dieses brisante Sechs-Punkte-Match ausrichten werden.