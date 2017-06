Konzentration bitte!

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Schwierigkeit ist jetzt gerade, die Spieler bei Laune zu halten", weiß Nico Thomaschewski. Der Trainer der TSG Einheit Bernau, die derzeit als bestes Barnimer Fußballteam auf Rang fünf rangiert, reist mit seiner Mannschaft zum Breesener SV Guben Nord (9./34 Punkte). Vor allem nach den 14 Tagen Pause über Pfingsten sei es schwer für alle, sich wieder zu konzentrieren, so der Trainer. "Ich verstehe das sowieso nicht, warum man über Pfingsten nicht spielen lässt. So zieht sich die Saison wahnsinnig lange hin. Wir fangen im Januar wieder an und spielen bis Mitte Juli. Dann haben wir gerade mal drei Wochen Pause, bevor es mit der neuen Saison los geht. Und das dann in der Mitte der Schulferien. Das sollte man doch im Amateurbereich besser lösen", macht er seinem Ärger Luft.

Nichtsdestotrotz wolle man in Guben natürlich wieder drei Punkte mitnehmen. "Platz fünf wollen wir unbedingt verteidigen", gibt er die Marschrichtung vor. Im Hinspiel am Wasserturm trennte man sich 2:2 Unentschieden. Für Guben gab es zuletzt zwei Niederlagen. Mit 1:3 verlor das Team von Franz-Aaron Ullrich zu Hause gegen Klosterfelde. Gegen Sachenhausen fing man sich mit 0:2 ebenfalls eine Niederlage ein. Gegen Einheit wollen die Gubener diese Serie sicher beenden.

Zum letzten Heimspiel der Saison lädt die SG Union Klosterfelde (7./42 Punkte) ein. Auf dem Sportplatz an der Mühlenstraße empfängt man den Werderaner FC Viktoria (12./31 Punkte). An die Mannschaft von Trainer Sven Thoß haben die Klosterfelder noch gute Erinnerungen, konnten sie doch das Hinspiel in Werder mit 4:0 für sich entscheiden.

Noch eine zweite Statistik spricht für Klosterfelde. Werder ist eine der heimschwächsten Mannschaften der Liga. Von 14 Heimspielen konnte der FC nur vier gewinnen, es gab acht Niederlagen und zwei Remis.

An der Seitenlinie bei Union Klosterfelde wird zum vorletzten Mal Enrico Maurer stehen. Er hatte bereits bei der Übernahme des Traineramtes von Jan Hübner angekündigt: "Ich helfe nur bis zum Ende der Saison aus." Nachdem der Deal mit Marius Munser, A-Jugend-Trainer vom FSV Bernau geplatzt ist, ist das Team um Präsident Rolf Weinhold derzeit auf Trainersuche. Noch ist nichts in trockenen Tüchern - für die Spieler nicht gerade eine einfache Situation.

Noch ein Heimspiel steht für Preussen Eberswalde (11./31 Punkte) am Sonnabend gegen den FC Eisenhüttenstadt (13./28 Punkte) an, bevor es am letzten Spieltag zum Tabellenzweiten Ludwigsfelder FC geht.

Durch die 2:3-Niederlage beim Tabellenletzten Schwarz-Rot Neustadt am vergangenen Spieltag haben die Westender die Chance auf einen entspannteren Saisonausklag vergeben. Vier Niederlagen und nur ein Sieg in den vergangenen fünf Spielen, brachten die Eberswalder wieder in Gefahr. Der FC Eisenhüttenstadt steht jedoch noch stärker unter Erfolgsdruck, benötigt als Tabellen-13. dringend weitere Punkte zum Ligaverbleib. Sollte auch in Eberswalde gewonnen werden, würden die Gäste mit den Westendern punktemäßig gleichziehen - für die Heimelf ein unangenehmes Szenario.

Obwohl Preussen das Hinspiel klar mit 4:0 in der Oderstadt für sich entschieden hat, ist im Westendstadion diesmal eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Stammtorwart Lennard Peter, der 22 der bisherigen 28 Ligaspiele bestritt, muss Trainer Frank Rohde auf dieser so wichtigen Position umstellen. Der Druck auf die Abwehr um Kapitän Marcel Hellmich und Kristian Stelse wird dadurch nicht geringer. Preussen braucht zudem unbedingt Treffer, nicht nur von Chinonso Solomon Okoro (bisher elf Tore), Kim Schwager und Steven Zimmermann (je fünf Tore), sondern möglichst aus allen Mannschaftsteilen heraus erzielt. Ein Lichtblick ist, dass Stürmer Raif Yaman nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder eine Alternative für die Heimelf ist.

Bei den Gästen wird die Liste der Torschützen von Danny Grünberg, sieben Treffer in 19 Spielen, und Georges Florent Mooh Djike (sechs in 13 Spielen) angeführt. Letzte Saison spielten die Eisenhüttenstädter noch als Eisenhüttenstädter FC Stahl unter Trainer Harry Rath im Westendstadion, gewannen mit 1:0 die Partie.