Trabi-Parade und Musik

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder)/Slubice (MOZ) Ein Trabi-Fest und Konzerte gehören zum Programm des studentischen Kunstfestivals "Unithea" am Wochenende. Der Sonnabend beginnt um 10 Uhr mit einem Frühstück auf der Stadtbrücke. Um 12 Uhr sammeln sich am Rathaus die Trabis zur Parade nach Slubice, wo sich ein Trabi-Fest mit Musik und Theater anschließt. Um 15 Uhr beginnt im Slubicer Klub "Prowincja" (im Kulturhaus SMOK) ein Konzert mit zwei deutschen Liedermachern und einem Slubicer Saxofonisten und Klarinettisten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580212/

Improvisationstheater auf der "Zefir" gibt es ab 18 Uhr; Ablegestelle ist der Slubicer Hafen. Im Kleist Forum wird ab 19 Uhr das Stück "Leaving Ziller Valley" gezeigt. Das "Teatr Krzyk" lädt ab 21 Uhr in der St. Marienkirche zum Nachttheater mit Feuershow ein. Und ab 22.30 Uhr wird in Slubice, ulica Jednosci Robotniczej, im Openair-Kino der Film "Elegia", der den Klimawandel thematisiert, gezeigt.

Am Sonntag wird ab 13 Uhr in den Gestenberger Höfen mit Musik gegrillt. Im Theater des Lachens beginnen um 15.30 Uhr Theater und Workshop, im Kleist Forum ist ab 18 Uhr das Wiener Tanztheater Fomo zu Gast. Die Abschlussfeier mit Konzert der "Errors Of The Superhumans" startet 19 Uhr im Kleist Forum.