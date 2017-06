Bürgersaal-Sanierung im Zeitplan

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Die Sanierung des Bürgersaals in Brieskow-Finkenheerd geht voran. "Wir liegen im Zeitplan und hoffen darauf, den Saal für unsere Bürger im November eröffnen zu können", sagt Bürgermeister Frank Richter. Die Entkernung des Gebäudes, das vorher als Aula in der ehemaligen Schule diente, ist bereits abgeschlossen. "Nun wird alles wieder zusammengebaut. Derzeit erfolgt der Trockenbau und die Installation der Elektroanlage." Der ehrenamtliche Bürgermeister berichtet außerdem, dass es momentan sehr schwierig sei, Unternehmen zu finden. "Die Auftragsbücher der Firmen sind voll. Das ist einerseits für die Wirtschaft natürlich schön, aber wir als Auftraggeber müssen natürlich schauen, dass wir die Arbeiten zu einem vernünftigen Preis erledigt bekommen", sagt Richter. Die Gesamtkosten für den Umbau betragen rund 500 000 Euro und werden durch die Gemeinde finanziert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580213/

Bei der Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstagabend wurde beschlossen, dem gemeinnützigen Verein "Kulturschmiede" das Führen des Gemeindewappens zum Zwecke der Präsentation der Gemeinde zu gestatten. "Sie sind sehr engagiert und repräsentieren unseren Ort nach außen. Daher haben wir dem Antrag zugestimmt", berichtet Frank Richter. Die Kulturschmiede widme sich der Förderung des Miteinanders und des kulturellen Lebens.

Ebenfalls beschlossen wurde die Bewilligung von Mehrkosten in Höhe von 23 183 Euro für die Beschulung von Kindern in der Groß Lindower Grundschule "Lindenbäumchen" im Jahr 2016. Die Finanzierung erfolgt aus nicht verbrauchten Haushaltsmitteln des vergangenen Jahres. Ein wesentlicher Grund für die höhere Aufwendung sind die in der Schule angefallenen Kosten für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in Höhe von etwa 84 600 Euro.

Geld erhalten wird hingegen der Angelsportverein Nord. Trotz Nichteinhaltung der vorgegebenen Antragsfrist Ende März bekommt der Verein seinen jährlichen mitgliederbezogenen Zuschuss in Höhe von 1035 Euro. "Sie haben die Frist einfach verschlafen. Im kommenden Jahr werden wir daher noch einmal alle Vereine an das Abgabedatum der Anträge erinnern", sagt Richter.