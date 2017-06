artikel-ansicht/dg/0/

Kiel (dpa) Nach dem Scheitern einer Initiative, die Plastik aus den Weltmeeren entfernen wollte, will der Kieler Schiffsbauer und Unternehmer Dirk Lindenau einen Neuanlauf starten. "Ein Netzwerk aus Industrie und Wissenschaft in ganz Deutschland - das ist unser Ziel", sagte der Projektkoordinator Lindenau der Deutschen Presse-Agentur in Kiel über das Projekt. Eine wichtige Rolle solle der Aufbau funktionierender Abfallwirtschaft in Schwellenländern spielen, damit Müll gar nicht erst ins Meer gelange.