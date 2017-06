Die Suche nach der Leitung im Boden

artikel-ansicht/dg/0/

Oderberg (MOZ) Mit schwarzem Teer versiegelte Risse auf der Eberswalder Chaussee (L 29) machen es deutlich: Auf einer Strecke von 500 Metern rutscht die Straße in Oderberg in Richtung Kanal. Ab September wird voll gesperrt. Vorbereitende Maßnahmen haben in dieser Woche begonnen.

Mit Muskelkraft: Um die Lage von Leitungen an der L 29 in Oderberg zu bestimmen, müssen Marek Bredereck (v. l.), Frank Marquardt und Jens Jährig von der Firma Tharo mit Spaten ran. © Andreas Gora

Noch rollt der Verkehr auf der Eberswalder Chaussee (L 29) zwischen Pimpinellenberg und Hausnummer 23. Wenn auch seit geraumer Zeit nur noch einseitig. Der Landesbetrieb für Straßenwesen hat bereits verkündet: Ab September wird die Straße für ein Jahr voll gesperrt. Drückendes Wasser hat dazu geführt, dass die Straße Tragfähigkeitsschäden erlitten hat.

In dieser Woche hat die beauftragte Eberswalder Straßen- und Tiefbaufirma Tharo erste Baumaßnahmen durchgeführt. Die sogenannten Suchschachtungen dienen dazu, am Straßenrand verlegte Leitungen festzustellen. Strom, Gas, Steuerleitung vom Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg (WSA), Trinkwasserleitungen - "Wir wissen in etwa, wo die Leitungen liegen", sagt Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb. Das Problem: "Es gibt nicht nur gute Firmen", so Otte. Nicht wenige verlegen "wie sie wollen". Hinzu kämen alte Leitungen, die auf keinem aktuellen Plan eingezeichnet sind. "Dann suchen wir eben", sagt Hans-Jürgen Otte. Um damit nicht erst zu starten, wenn die eigentliche Baumaßnahme beginnt, werden die Suchschachtungen bereits einige Monate zuvor gemacht.

Also wird mit Maschinen- und Muskelkraft Asphalt und Erdreich ausgehoben, Leitungen gesucht und deren genaue Position bestimmt. 16 Schachtungen werden daher, einen knappen Meter breit, neben der Straße durchgeführt. Acht auf jeder Seite. Zwei Wochen sind dafür eingeplant. Im Anschluss werden genaue Pläne über die Lage erstellt. Alle Ver- und Entsorgungsleitungen werden im Laufe der Instandsetzung neu verlegt werden müssen.

Die geplante Vollsperrung und damit verbundene Umleitung des Verkehrs hat Anwohner empört, weiß Otte. "Sicher sind die Leute nicht erfreut, viele kommen hier täglich lang, um zur Arbeit zu fahren. Aber hier geht es um Sicherheit", sagt er. Aufgrund der Bautechnologie und Unfallverhütungsvorschriften sei das unumgänglich. Bei einer Straßenbreite von 6,50 Meter komme eine halbseitige Befahrung der Straße nicht infrage. Der Bagger, der dazu benötigt wird Spund- sowie Bohrpfahlwände einzusetzen, allein messe bereits acht Meter in der Länge. Die Baustelle an der Eberswalder Friedensbrücke sei wegen des geringen Platzes nur knapp an einer Vollsperrung vorbeigekommen.