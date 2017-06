Ärztin wehrt sich gegen Vorwürfe

artikel-ansicht/dg/0/

Am frühen Pfingstsonntag war Carol Mäcker mit seiner schwangeren Frau Maja in die Oranienburger Klinik gekommen. Als ihnen eröffnet wurde, dass es keine Nacht-Hebamme für den Kreißsaal gebe und sie verlegt werden müssten, eskalierte die Situation. Sie endete damit, dass Carol Mäcker mit seiner Frau in seinem Wagen nach Berlin fuhr, um sich selbst eine Klinik zu suchen. Dort kam schließlich nach einer Irrfahrt mit Polizeibegleitung ihr Sohn auf die Welt.

Die Versionen des Ablaufs unterscheiden sich deutlich voneinander. Beispiel: Laut der Ärztin sei der "Familie Mäcker bereits in der Morgenvisite um 9 Uhr mitgeteilt worden, dass der Kreißsaal abends aufgrund von Personalmangel geschlossen sein würde und bei zunehmender Wehentätigkeit die Verlegung anstünde." Carol Mäcker spricht davon, erst um 16.30 Uhr davon erfahren zu haben.

Carol Mäcker kennt die Anzeige noch nicht

Im Mittelpunkt stehen allerdings die wiederholten "verbalen Attacken" von Carol Mäcker, wie die betroffene Ärztin mitteilt. Nachdem Familie Mäcker darüber informiert worden war, dass sie im Humboldt-Klinikum in Berlin erwartet würde und für die Verlegung ein Rettungswagen bereitstehe, "lehnte Herr Mäcker jedoch ab. Er beschimpfte mich im Beisein der Hebamme und Krankenschwestern der Station und bedrohte mich, ,ich solle mir schon einmal gut seinen Namen merken'. Dann verließ er schreiend mit seiner Frau die Station", beschreibt die Ärztin das Geschehen.

Carol Mäcker wusste am Freitag noch nichts von der Anzeige gegen ihn. "Ich sehe das gelassen. Ich bin weder persönlich geworden, noch habe ich sie beleidigt." Auch die Klinik-Leitung wusste am Freitag noch nichts von der Anzeige ihrer Ärztin.