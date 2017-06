Auftakt zur Brandenburgischen Seniorenwochee in Bad Saarow

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Zum Auftakt der 24. Brandenburgischen Seniorenwoche im Landkreis Oder-Spree waren am Freitag mehr als 100 Frauen und Männer ins Bad Saarower Theater am See eingeladen. Im Rahmen der Festveranstaltung wurden 17 von ihnen für ihr besonderes Engagement geehrt.

Wer am Freitagvormittag, kurz vor 10 Uhr, den Saal im Theater am See betrat, fühlte sich schon mal geschmeichelt. 14, mit gelben Gerbera und Kandelabern geschmückte, festlich eingedeckte Tische, luden zum Platznehmen ein. Eine Menükarte verriet, wie der Vormittag enden sollte - mit einem mehrgängigen Essen. Spargelsalat mit Mango, Kirschtomaten und Curry-Joghurtsoße, gebratenes Schweinefilet mit mediterranem Gemüse und Kartoffelrösti sowie fruchtiges Mango-Mousse mit marinierten Erdbeeren sollten serviert werden.

Zuvor aber ging es erst einmal um den Auftakt zur Brandenburgischen Seniorenwoche - mit rückblickenden sowie wegweisenden Worten und der traditionellen Ehrung besonders engagierter Frauen und Männer aus den 17 Seniorenbeiräten im Landkreis Oder-Spree. Als Hauptredner trat Landrat Rolf Lindemann ans Mikrofon. Mit einem Augenzwinkern erwähnte der fast 60-Jährige, quasi in eigener Sache zu sprechen, wenn er seine Zukunftswünsche für eine gedeihliche Entwicklung der Region formuliere. Der demografische Wandel erfordere kreative Ideen und flexible Konzepte, um die Probleme der öffentlichen Daseinsvorsorge zu lösen. Lindemann lud die Senioren ein, sich in gewohnter Manier an dem Prozess zu beteiligen - sich selbstbewusst, aktiv und kritisch einzumischen.

Als wesentliches Standbein der Gesellschaft hob auch der Vorsitzende des Kreistages, Franz Berger, die Senioren heraus. Er lobte ihr Engagement, lenkte den Blick aber auch auf jene, die nicht mehr so aktiv am Leben teilnehmen können. "Sagen Sie, was Sie denken, brauchen, wollen." Denn gemeinsam gehe es darum, die Lust auf das Leben in der Region auszubauen.

Dabei leisten neben Vereinen und Verbänden vor allem die Seniorenbeiräte als Bindeglied zur Politik einen gewichtigen Beitrag. Für die finanzielle Unterstützung ihrer Arbeit steht ihnen die Sparkasse Oder-Spree seit Jahren als Partner an der Seite. Die "Bürgerbank", wie Landrat Rolf Lindemann das Geldinstitut nannte, übergab im Rahmen der Veranstaltung ein mit 10 000 Euro gefüttertes Sparschwein.

Sparkassenvorstand Veit Kalinke verzichtete auf viele Worte. Ein Gedanke lag ihm jedoch ganz besonders am Herzen. Es werde gerne über alte Zeiten geredet. Er sei davon nicht ausgenommen. Sehr gerne erinnere er an Werte wie Verlässlichkeit und Vertrauen, die von vielen Senioren weiter hoch gehalten werden.