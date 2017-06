Parktaschen werden zurückgebaut

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenau/Ziltendorf (MOZ) Die Parktaschen zwischen Wiesenau und Ziltendorf werden derzeit zurückgebaut. Die Straße ist dafür auf einer kurzen Strecke nur einspurig befahrbar, was allerdings nur zu kleineren Verzögerungen im Verkehrsfluss führt. "Da die alte Bundesstraße 112 aufgrund der neuen Trasse seit 2016 zur Kreisstraße zurückgestuft wurde, sind die Parktaschen nicht mehr notwendig", hatte Amtsdirektor Danny Busse unlängst erklärt. Man erhoffe sich außerdem, dass die zunehmende Verschmutzung an diesen Stellen durch den Rückbau zurückgehe. Immer wieder hatten Autofahrer ihren Müll auf den Parktaschen am Wald zurückgelassen.