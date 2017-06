Wohnen mit Zukunft in Schwanebeck

artikel-ansicht/dg/0/

Schwanebeck (MOZ) Die Fertigstellung von 39 barrierefreien Wohnungen an der Linzer Straße in Schwanebeck ist am Freitag mit einem Straßenfest von Bewohnern und Nachbarn gefeiert worden. Sämtliche Wohnungen sind bereits vergeben und zum größten Teil auch schon bezogen.

Das Schwanebecker Beispiel zeigt, wie groß der Bedarf an Wohnungen für ältere Menschen ist. Die 39 Wohnungen seien ein "Gewinn für Gemeinde", in der in den zurückliegenden Jahren viele Eigenheime entstanden, es jedoch ein großes Defizit an Wohnungen für Senioren gebe, sagte Bürgermeister Rainer Fornell (SPD). Viele ältere Menschen, die ihr zu groß gewordenes Eigenheim mit Garten aufgeben möchten, wollen ihre angestammte Umgebung jedoch nicht verlassen und suchen daher in der Nähe eine passende Wohnung. Anfänglich habe es gegen das Projekt für einen kurzen Moment auch Widerstand gegeben, erinnerte Fornell, doch wenn nun Eigentümer, Mieter und Gemeindevertreter erklärten, es gefalle ihnen, sei dies das "beste Kompliment. Von diesen Wohnungen können wir mehr gebrauchen".

Die beiden neuen Wohngebäude mit einem Investitionsvolumen von rund fünf Millionen Euro entstanden nahe der Bucher Straße zwischen Schwanebeck-Dorf und Berlin-Buch. Bushaltestellen und Einkaufsmärkte befinden sich in unmittelbare Nähe. Eine begrünte Wand schützt vor dem Straßenlärm.

Erklärtermaßen hatte das Anka-Projektteam, das seit rund 25 Jahren in Bernau ansässig ist, die Wohnungen für Bewohner ab 55 Jahren geplant. Dass tatsächlich Menschen ab diesem Alter in die beiden Gebäude eingezogen sind, liegt offensichtlich daran, dass sich die Bauherren auch nach der Fertigstellung um die Anlage kümmern. Die Verwaltung und Vergabe der Wohnungen wurde nicht abgegeben. Vor allem aber ist ein Grundservice für jeden Bewohner mit dabei, ob die Zwei- oder Drei-Raumwohnung als Eigentum selbst genutzt oder gemietet ist. Außerdem kann bei Bedarf ein Dienstleistungsangebot mit ambulanter Pflege der Hoffnungtaler Stiftung Lobetal hinzugebucht werden. Die Stiftung ist vor Ort vertreten. Eine Sprechstunde gibt es an zwei Tagen in der Woche, die Handy-Erreichbarkeit gilt darüber hinaus. Außerdem wurde ein großzügiger Gemeinschaftsraum mit Küche eingerichtet, der von den Bewohnern für gemeinsame Aktivitäten und private Feiern genutzt werden kann.

"Mit diesem Betreuungsservice ist es möglich, so lange wie möglich selbstständig in der eigenen Wohnung zu leben", sagte ANKA-Geschäftsführer Christoph Buchmüller. Einige Eigenheimbauer aus der Umgebung hätten auch Wohnungen zum Nachzug ihrer Eltern angemietet, um sie in erreichbarer Nähe zu haben.

Dass selbstbestimmtes Wohnen mit ambulanter Versorgung im Alter anstelle von Pflegeheimen Schule mache, prognostizierte Dieter Döbler, Bereichsleiter der Altenhilfe der Hoffnungstaler Stiftung. Es sei erfreulich, an dieser Entwicklung mitwirken zu können. Das ANKA-Projektteam um Urs Ganter und Christoph Buchmüller entwickelt weitere "Zukunftswohnprojekte. In Schönwalde entstehen derzeit die Friedrichshöfe mit 50 Wohnungen in mehreren Gebäuden. Die ersten sind noch 2017 bezugsfertig. In Ahrensfelde läuft die Prüfung für ein solches Vorhaben. Sowohl aus dem Wandlitzer als auch aus dem Ahrensfelder Bereich waren Gäste gekommen, um einen Eindruck von dem fertigen Vorhaben zu gewinnen.