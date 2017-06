Platz für alle Erstklässler geschaffen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Grundschule Schwärzesee kann doch alle Abc-Schützen im September aufnehmen. Möglich ist dies durch eine Doppelbelegung des Hortes Kinderinsel, der ebenfalls an der Kyritzer Straße 29 sein Domizil hat. Dies erklärte Bürgermeister Friedhelm Boginski auf Anfrage. Räumlich sind die Kapazitäten in der Grundschule im Brandenburgischen Viertel erschöpft. Deshalb war ursprünglich davon die Rede, dass 20 Erstklässler aus dem Quartier anderswo eingeschult werden müssen. Die Stadt hatte Verhandlungen mit dem Landkreis geführt. Im Gespräch waren unter anderem alternative Lösungen an der Grundschule Finow sowie in der Gemeinde Schorfheide. Die kämen dank der Einigung mit dem Hort nun nicht zum Tragen, so Boginski. Vor allem der Zuzug und die Unterbringungen von Flüchtlingen im Viertel haben zu einer Erhöhung der Anmeldezahlen zum Schuljahresbeginn 2017/18 geführt.